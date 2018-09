L'afectat ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 25/09/2018 a les 10:37

Un home va resultar ferit menys greu en patir una sortida amb la seva moto, la nit d'ahir dilluns, a la T-310z a l'alçada de Riudoms. Per causes que es desconeixen, el motorista va patir una sortida de via al punt quilomètric 0,5 d'aquesta carretera, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Fins al lloc s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'home va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu.