Nova Eucària demana la tutela de la gossa que va mossegar el penis d'un home a Reus

L'ONG animalista està estudiant personar-se com acusació en el procediment contra el seu agressor

Actualitzada 25/09/2018 a les 15:28

Nova Eucària defensarà a la gossa que va ferir un home el passat 11 de setembre mossegant-li el penis a Reus. La gossa, que es diu Kiara, fa dotze dies que està tancada en una gàbia de la gossera L'Última Llar, i és per aquest motiu que es pateix per la seva vida, ja que s'ha aprimat molt en aquest període de temps.La família de la Kiara va sol·licitar ajuda a Nova Eucària i ha cedit la seva guarda-custodia a l'ONG animalista per a què puguin refugiar-la en una de les seves cases d'acollida, on podran cuidar-la mentre duri el procediment judicial.Nova Eucària va entrar aquest dilluns un escrit al Jutjat núm. 3 de Reus demanant que es resolgui la seva petició amb la major brevetat possible degut al delicat estat de salut de la gossa. D'altra banda, està estudiant personar-se com acusació en el procediment contra el seu agressor. També han comunicat al Jutjat sobre el procés penal obert contra l'empresa L'Última Llar per maltractament i sacrifici d'animals.Els fets es van produir la matinada del 11 de setembre, quan un home va clavar una puntada de peu a una gossa a Reus i l'animal li va mossegar i li va esquinçar el penis . Com a conseqüència del mos, l'home va precisar cirurgia de reconstrucció a l'hospital. L'animal també va mossegar la víctima a la mà quan intentava desfer-se de l'atac.L'agressor, al veure que la premsa se'n feia ressò, va interposar una denúncia, on nega el seu atac a la gossa, segons apunta l'ONG animalista. La Guàrdia Urbana de Reus va decomissar a la gossa i va efectuar l'emissió d'una ordre judicial per valorar el seu destí. No obstant això, la família de l'animal no va interposar denúncia per l'atac, fet constitutiu d'un delicte de maltractament animal.Segons ha informat Nova Eucària, la gossa no és només una víctima d'una agressió, sinó que n'és alhora de la cria i la compra-venda de races mal considerades potencialment perilloses. La Kiara és una American Bully, amb microxipi amb les vacunes al dia, i no té cap antecedent d'haver atacat a ningú.Per tot això, Nova Eucària defensarà a la Kiara dins i fora del jutjat, i vol agrair la col·laboració econòmica de la Coordinadora Felina de Tarragona per poder assumir les despeses que generarà aquesta acció legal i el seu rescat.