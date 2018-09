El Seguici Festiu omple de balls i colors el passeig de Misericòrdia

Aquest matí s'ha celebrat la tradicional Baixada al Santuari dels elements

Actualitzada 25/09/2018 a les 17:51

Aquest dimarts a les onze del matí, com és tradicional a Reus, ha arrencat la Baixada al Santuari del Seguici Festiu reusenc. La tradicional marxa, encapçalada pel Ball de Pere Joan Barceló, que fa el camí des de la plaça de la Pastoreta fins al Santuari de Misericòrdia, per honorar la patrona de la ciutat. Com cada any, el passeig de Misericòrdia s'ha omplert de gent de totes les edats que volien veure els Gegants de Reus, els Nanos, el Lleó, el Basilisc, el Drac, els diferents balls o l'Àliga de la ciutat, i que han aprofitat per visitar el Santuari, i veure la imatge de la Mare de Déu de Misericòrdia, que durant la jornada d'avui, es gira cap al passadís que passa per darrere l'altar del temple, perquè els reusencs la puguin veure i venerar.La Baixada del Seguici ha durat més de dues hores, ja que arrenca quan comença la missa per la patrona al Santuari, i va avançant a ritme de processó, i tenint en compte la quantitat d'elements que formen el Seguici Festiu de la ciutat, és habitual que l'acte s'allargui fins ben passat el migdia. Un cop els elements festius reusencs han anat arribant a la plaça del Santuari, han anat realitzant les seves tradicionals ballades de lluïment davant del temple, unes danses i actuacions que també s'han pogut veure al llarg del passeig de Misericòrdia.Aquest acte és la principal cita del matí del dia de Misericòrdia, ja que l'activitat al Santuari es concentra a la tarda i al vespre, amb l'actuació castellera dels Xiquets de Reus, la Baixada dels Diables, les ballades dels elements a la plaça del Santuari, el Ball Solemne de l'Àliga dins el temple, la Carretillada i el piromusical de comiat.