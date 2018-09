El nou jutjat de família de Reus s'activa per alleugerir la càrrega d'instància

L’òrgan, que es posarà en marxa l’1 d’octubre, suma 9 empleats per atendre divorcis o adopcions al partit judicial, el qual ofereix servei a 188.000 veïns

Actualitzada 24/09/2018 a les 20:50

Problemes de congestió

«Han de ser absolts»

El nou jutjat de primera instància número 7 de Reus, el primer d’exclusivament destinat a família dins el partit judicial, s’activarà aquest diumenge i entrarà en funcionament l’1 d’octubre. Hi treballaran nou professionals entre auxiliars judicials, tramitadors i gestors processals, a banda del jutge i del lletrat. L’edifici de l’avinguda Marià Fortuny ha equipat, a través del Departament de Justícia, les dependències de l’òrgan de recent creació amb mobiliari i punts de xarxa, telefonia, prestatgeries per a l’arxiu de gestió, despatxos i també una sala polivalent.La consellera de Justícia, Ester Capella, que va inaugurar-lo ahir, explicava que el jutjat de família de Reus és fruit de l’«acord a què va arribar el conseller Carles Mundó amb el llavors ministre Rafael Catalá» i que «feia 8 anys que no es creaven nous òrgans a Catalunya». Ara, se n’obriran 14 amb una inversió de 7,4 milions. Capella va mantenir una breu trobada amb el jutge degà, Diego Álvarez de Juan, i la fiscal degana, Maria Cinta López. Instància 7, diu, «és un jutjat reclamat des de feia molt de temps per la ciutat» i representarà «un reforç important» al partit, que ofereix servei a 28 municipis del Baix Camp, amb una població de 188.000 habitats, i afronta una important càrrega de feina.Els jutjats de família s’especialitzen en separacions, divorcis, matrimonis, filiacions i adopcions, principalment. El jutjat de primera instància número 7 de Reus també decidirà sobre capacitacions i internaments, com ara quan un adult no és responsable dels seus actes per motius de salut física o mental. Al partit, les incapacitacions i els internaments es continuaran distribuint com abans entre els set jutjats de 1a instància actuals. En total, Reus té –el nou inclòs– 15 jutjats, a més del jutjat de Guàrdia, el Deganat, el Registre Civil i la Fiscalia. Hi treballen 169 persones.La ciutat acull l’Institut Psiquiàtric Pere Mata, una entitat de serveis de salut mental que atén una àmplia població de la comarca i genera un gran volum de feina als tribunals. A aquesta situació havia al·ludit freqüentment el Col·legi d’Advocats de Reus a l’hora de reclamar, tal com ha fet sovint, la creació del nou jutjat de família. La posada en marxa de l’òrgan ajudarà a descongestionar la saturació que pateixen els jutjats de primera instància de la ciutat, especialment en internaments i capacitats.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va detectar al juliol «greus problemes de congestió» a la jurisdicció de primera instància de Reus, en especial al número 1, i a determinats jutjats d’instrucció. En aquest sentit, demanava a inspecció del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) «que s’abordi la situació de greu retard i significatives disfuncions» que mostren alguns òrgans. Primera instància a Reus ingressa més del doble d’assumptes del que estableixen els mòduls del CGPJ. A Catalunya, ara, la ràtio de jutges és de 10 per 100.000 habitants.Sobre el procés judicial vinculat al govern català, Capella va valorar ahir que «estan subjectes a un procediment judicial unes persones que no hi haurien d’estar perquè els fets que se’ls imputen no són delictius». «Esperem que la resolució judicial que es dicti sigui una resolució justa: les persones han de ser absoltes», apuntava la consellera de Justícia, que va dir que «esperem que els tribunals espanyols estiguin a l’alçada dels europeus».