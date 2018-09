Tot i la ràpida actuació dels serveis d’emergències no se li ha pogut salvar la vida

Actualitzada 24/09/2018 a les 13:25

Al voltant de les 10.30 hores, agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Reus han rebut l’avís que un treballador hauria patit un accident laboral mortal a Reus.Els fets han ocorregut mentre el treballador realitzava treballs de manteniment en el sostre de l'empresa Borges i per causes que s’estan investigant s’ha precipitat des d’una alçada d’uns 10 metres.Tot i la ràpida actuació dels serveis d’emergències no se li ha pogut salvar la vida. La víctima era un home de 56 anys, de nacionalitat espanyola i veí de La Pobla de Mafumet (Tarragonès).La Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.