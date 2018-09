La residència d'avis al solar de l'antic Cine Palace obrirà al 2019

Grupo Ballesol està ultimant la construcció de l’edifici, pendent de començar a equipar-lo, i preveu posar-lo en marxa l’any vinent

La residència assistida per a la tercera edat que Grupo Ballesol va començar a construir l’any passat a terrenys de l’antic Cine Reus Palace obrirà portes al 2019, tal com detallen al Diari Més fonts de l’empresa. L’equipament tindrà façana principal al número 28 del carrer Batan i ocuparà una parcel·la triangular de 1.900 metres quadrats entre aquest, la Riera d’Aragó i el carrer de Sant Francesc de Paula. Deixarà un espai verd i obert a tocar d’aquest últim. La proposta inicial sobre l’edifici, recollida al Pla Especial Urbanístic que la Generalitat va aprovar al 2017, preveia destinar la planta baixa a usos comuns i serveis, desplegar les habitacions a les plantes pis i reservar el soterrani com a pàrquing. A l’espera que la gestora de geriàtrics aporti informació concreta del projecte, que és privat, la documentació transferida al seu dia a la Comissió de Territori calculava la rendibilitat de la construcció en base a l’activació de 120 places per a avis.Ballesol està acabant de perfilar ara la data exacta d’entrada en funcionament i des del grup precisen que, tot i que es treballa amb la possibilitat que la residència comenci a oferir servei abans de l’estiu, no es descarta que la inauguració acabi finalment produint-se durant la segona meitat del 2019. Expliquen, també, que les instal·lacions encara no han començat a equipar-se.Abans de fer aquest pas, hauran de culminar les obres que Cel Urbà SL hi executa i que, tal com va avançar aquest rotatiu, progressen «òptimament», sobre terminis i amb la previsió d’acabar durant el darrer trimestre d’enguany. El Pla Especial Urbanístic del carrer Batan contemplava un màxim de tres anys de marge per enllestir la intervenció a la zona, però fins al moment només se n’ha consumit poc més d’un. L’estructura principal del geriàtric es va donar per finalitzada ara fa sis mesos. Les sales del Cine Reus Palace, al seu torn, havien desaparegut completament a l’estiu del 2017, en el marc dels moviments d’enderroc que van precedir l’inici de la construcció de la residència.En l’apartat de justificació de la viabilitat econòmica del nou equipament de Ballesol, el despatx GRAM Arquitectura i Urbanisme –que firma el mateix Pla Especial Urbanístic–, va sondejar mitja dotzena de centres de Reus i el Baix Camp i va fixar en 1.559 euros el preu promig de renda mensual per usuari als geriàtrics de la zona. De l’anàlisi s’extreia llavors que la residència menys plena de les obertes superaria el 94% d’ocupació: de mitjana en totes, i segons les mateixes dades, el percentatge ascendia a un 97,77%.Un total de 160 persones grans es troben, avui, en llista d’espera per accedir a una plaça pública de residència. La dada, facilitada pel Departament de Treball, és la més recentment recollida i està circumscrita a la comarca del Baix Camp. Se cenyeix a les persones que han demanat un lloc i que, mentre no el tenen, estan a casa seva, i no té en compte aquells avis que sí que ocupen una plaça però que no és la que van escollir. La futura residència d’Horts de Miró, acabada al 2012, quan obri, posarà a disposició de la gent gran 24 places en règim de concert. L’Ajuntament de Reus ha aportat, en el darrer any i mig, diferents dates per a la seva entrada en funcionament, la qual encara no s’ha fet efectiva i que la Generalitat fixa a finals del 2018.En un altre ordre de coses, el grup francès Colisée ha adquirit l’operador geriàtric català STS. Amb això, Colisée ha comprat la residència de Misericòrdia, amb 148 llits, i el centre sociosanitari STS Ciutat de Reus, que disposa de 85 places. El mateix gestor també s’ha fet amb la residència STS Cambrils, que té, 108 llits; la STS Mirador de Berà, amb 84 places; i la STS Salou, que té135 llits. Colisée ja comptava, abans d’aquesta transacció, amb una altra residència a Barcelona. El grup STS aportarà a l’operador francès una facturació propera a 1,5 milions d’euros.