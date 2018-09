La redacció del futur contracte de la brossa es troba «molt avançada»

El govern traslladarà el document als grups quan estigui acabat i UGT anuncia ronda de contactes

Actualitzada 23/09/2018 a les 20:58

Un vídeo de Daniel Rubio

Cinc mesos després que l’Ajuntament adjudiqués, per un import de 82.382 euros més IVA, la redacció del plec de prescripcions tècniques i el seguiment del contracte de la brossa que hauria de reemplaçar-ne a partir del 31 de desembre l’actual, en mans de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), fonts municipals precisen que la confecció del document es troba «molt avançada».Les mateixes fonts detallen que el plec està acabant d’elaborar-se i que el procés tira endavant «recollint els criteris dels serveis tècnics municipals» i «dels treballs realitzats per l’empresa externa» a qui se li va encarregar aquest aspecte. «Una vegada el plec estigui definit, es posarà sobre la taula dels grups municipals», conctreten des del govern, que no detalla dates. El procediment ha arrossegat polèmica per la diversitat de punts de vista entre el propi govern, la CUP i representants d’FCC sobre l’alternativa de municipalitzar el servei de recollida de la brossa i la neteja viària –el contracte més important de l’Ajuntament– i la decisió final, presa pel govern, de mantenir-lo en l’actual situació d’externalització. I ha generat pics de tensió com el que va donar-se a principis d’any amb l’incendi a la planta d’FCC.Si els cupaires han insistit en els darrers mesos en la conveniència de municipalitzar, el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, feia públic la setmana passada un vídeo enregistrat «a petició dels treballadors» on explicava inconvenients i avantatges de les dues opcions i acabava decantant-se per la recollida i neteja externalitzades. Un estudi realitzat al 2016 va apuntar un estalvi econòmic si s’apostava per la internalització. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, s’hi ha mostrat sempre contrari per «no perjudicar els ciutadans».Els treballadors de la contracta d’FCC a Reus van triar dimarts, per votació secreta, els seus representants al Comitè d’Empresa. En total, hi ha uns 240 treballadors. La candidatura d’UGT, encapçalada per Miguel Pérez, va obtenir 7 representants i un 71% dels vots. UGT explicava, en un comunicat, que les eleccions eren importants perquè venien precedides per una «forta tensió interna a la plantilla arran de la proposta de municipalització». UGT va anunciar dimecres que iniciarà una ronda de contactes amb tots els grups municipals menys la CUP per tractar «aspectes prioritaris».