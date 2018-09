Va donar un resultat positiu de 0,81 mg/l d'alcohol en aire espirat

Actualitzada 24/09/2018 a les 11:10

Enxampat un jove a Reus que conduïa amb una taxa d'alcoholèmia que triplicava el límit permès. El noi, de 22 anys, circulava aquest diumenge al matí per una urbanització situada a la carretera de Castellvell del Camp, als afores de Reus, quan va ser localitzat per la Guàrdia Urbana. Segons informen fonts policials, el jove, veí de Sabadell, va donar un resultat positiu de 0,81 mg/l d'alcohol en aire espirat. Els agents van instruir diligències penals per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.