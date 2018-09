El Seguici petit recorre el centre de Reus amb el Lleó com a nou integrant

La bèstia, que va presentar-se en societat dissabte, va participar ahir en la seva primera cercavila infantil, on els joves portadors el van fer ballar

Actualitzada 24/09/2018 a les 11:09

Tocs de campanes

El Seguici Petit va encetar ahir la cercavila des de l’Ajuntament de Reus amb un nou membre, el Lleó petit, que hi sortia per primera vegada després d’haver estat batejat, dissabte, en un acte on va tenir com a padrins l’Àliga petita i la Mulasseta. La nova bèstia va emergir del palau municipal, radiant, quan passaven deu minuts de les sis de la tarda, succeint el Basilisc petit i per davant dels Nanos. La presència del Lleó petit era un dels grans al·licients de la jornada per als infants que no l’havien pogut veure en la seva posada de llarg, un dia abans. També per als que sí que el coneixien i, al Mercadal, esperaven carregats d’il·lusió per retrobar-s’hi.Una il·lusió, aquesta, compartida amb la trentena de nens que han assumit el repte de ser portadors del nou element, que pesa 30 quilos i fa prop de 2 metres d’alçada. Al ritme de timbal i tres gralles, amb les peces musicals adaptades del Lleó i una vestimenta que s’ha inspirat en la del seu pare, els portadors del Lleó petit van fer ballar l’element, envoltat d’expectació, pels carrers del centre. Amb un gest juganer i el daurat característic al pelatge, la bèstia, obra de l’escultor Manel Llauradó, va quedar així definitivament incorporada al Seguici. Des d’ara lluirà el seu mig somriure al costat de la rèplica petita del Ball de Cercolets, el Drac, el Ball de Mossèn Joan de Vic o la Cucafera. I suma així un nou i esperat integrant a aquest Seguici petit ja molt nombrós però encara en expansió.Ahir, i després d’haver realitzat dissabte les ja tradicionals visites nocturnes al Campanar, que van penjar el cartell de complet, també va començar la feina real dels Campaners de Reus: els tocs de campanes. Va ser el torn dels adolescents dels agrupaments escoltes MontsantCim i Misericòrdia, amb el toc de la Festa Major petita, a càrrec dels grups de Pioners i Caravel·les –nois i noies de 14 a 16 anys–, que van acompanyar sonorament la cercavila del Seguici petit. De la mateixa manera, els propers dos dies serà el torn dels Tocs de Festa per anunciar diferents moments de la festivitat. Els Campaners de Reus mantenen viu el so tradicional de les campanes des de fa 17 anys de forma voluntària.