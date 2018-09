La conductora era una veïna de les Borges del Camp de 24 anys, que va ser traslladada en ambulància a l'Hospital de Sant Joan

Actualitzada 24/09/2018 a les 12:26

El dissabte 22 de setembre, a les 4:40h, a l'avinguda de Salou de Reus, es va produir la pèrdua de control i posterior bolcada d’un turisme Mazda CX3, conduït per una veïna de les Borges del Camp de 24 anys, que va ser traslladada en ambulància a l'Hospital de Sant Joan per ser atesa de les ferides de caràcter lleu que va patir. Els agents van confeccionar diligències judicials per la presumpta implicació de la conductora en un delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir sota els efectes d'alcohol (0,50 mg/l).