Les campanes de la Prioral anuncien la festa major de Misericòrdia

Els Campaners de Reus van fer ahir les visites nocturnes al campanar

Actualitzada 23/09/2018 a les 20:26

Les campanes de la Prioral, lluny del nucli històric de Reus, han anunciat l’inici de la festa major de Misericòrdia. Els Campaners de Reus són els encarregats de fer-les sonar manualment des de fa 18 anys i per tercer any consecutiu també acompanyaran la cercavila del seguici infantil, amb el toc fet pels adolescents dels agrupaments escoltes Misericòrdia i MontsantCim.Ahir, dissabte, els Campaners de Reus van organitzar les tradicionals visites nocturnes al campanar de Reus, una activitat molt demandada però que, a causa de l’aforament, no han pogut visitar totes les persones que ho van sol·licitar. «El correu electrònic dels Campaners ha tret fum aquests dies per respondre les sol·licituds de reserves per les visites nocturnes, havent de penjar el cartell de complert. Els campaners lamenten no poder acceptar tothom qui vol participar-hi», expliquen els Campaners de Reus en un comunicat. L’activitat té com a objectiu donar a conèixer la tasca dels campaners, descobrir les campanes i els seus tocs i alhora gaudir de les visites nocturnes des del sostre reusenc.