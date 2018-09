Els veïns tornen al 35 del carrer Sant Magí i Benestar estudiarà cada cas

L’arquitecte municipal diu que no hi ha risc d’esfondrament immediat després de l’apuntalament

Actualitzada 20/09/2018 a les 21:50

Aquest dimecres al vespre, l’arquitecte municipal va determinar que l’immoble del número 35 del carrer de Sant Magí de Reus, que el passat dilluns va haver de ser desallotjat després d’un ensorrament interior, ja no estava en risc immediat d’esfondrament després de les tasques d’apuntalament que s’hi han realitzat. Per aquest motiu, des del consistori van informar els habitants de l’edifici, que es trobaven allotjats temporalment a una pensió per actuació de la regidoria de Benestar Social, que podien tornar a entrar als seus pisos.Als veïns se’ls va demanar dimecres al vespre que abandonessin la pensió on s’estaven allotjant provisionalment, ja que es considerava que l’edifici no era un perill imminent. Ahir a la nit però, veient l’estat de l’interior de l’immoble, tot i els puntals, els ocupants dels pisos més afectats tenien por que hi hagués algun despreniment intern, i van avisar alguns membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que ja s’havien interessat pel seu cas, encapçalats per Isabel Moreno, que van decidir fer una acció de protesta per reclamar una alternativa per als habitants de l’edifici. Aquest dijous, membres de la PAH, acompanyats d’alguns veïns, es van concentrar davant de l’edifici amb cartells, i es van desplaçar fins a les oficines de Benestar Social, per exigir solucions per als ocupants de l’immoble, una acció que segons Moreno, va tenir els seus fruits, ja que van aconseguir que dues famílies tornessin a la pensió de forma provisional.Des de l’Ajuntament de Reus, declaren que, tot i que no hi ha risc immediat d’esfondrament, l’arquitecte municipal considera que s’han de dur a terme obres de manteniment i de consolidació estructural, i s’han iniciat els tràmits per reclamar al propietari de l’immoble que se’n faci càrrec.Del total d’onze famílies afectades, sis ja tenien un expedient obert pels Serveis Socials, i les altres quatre, estan en tràmit de tenir-lo, segons informa el consistori, que assegura que Benestar Social estudiarà cada cas, fins i tot, els dels qui resideixen a l’immoble de forma il·legal, ja que des del govern municipal, no s’han fet distincions entre propietaris, llogaters o ocupants il·legals.Des de l’Ajuntament consideren que els membres de la PAH que s’han implicat en aquest cas no representen la plataforma, una afirmació que va reiterar a aquest diari la portaveu de l’entitat a Reus, Magda Martínez, que apunta que el grup que s’ha implicat en el cas del carrer de Sant Magí, és una escissió de la PAH de Reus.