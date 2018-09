El Mercat del Carrilet ha enderrocat 4 illes de 6 parades i hi farà espais d'oci

Les obres per tirar a terra els 24 llocs buits van culminar fa pocs dies i els paradistes es troben perfilant ara el futur dels espais

Actualitzada 20/09/2018 a les 20:49

Prop de 30.000 euros

Un nou model

Els treballs per enderrocar part de les parades que restaven en desús a l’interior del Mercat del Carrilet van culminar fa un parell de setmanes i continuaran avançant, per Misericòrdia, amb l’enrajolat del terra que ara s’ha aixecat. Aquesta primera intervenció, que suposa el gruix de les obres i que ha fet desaparèixer «4 illes de 6 parades buides cadascuna», 24 parades en total, «ja ha servit per deixar un espai més clar on se’ns veu més fàcilment i fa una altra impressió», explica al Diari Més la presidenta dels paradistes del Mercat del Carrilet, Toñi Juan. A partir d’aquí, «estem acabant de consensuar què s’hi posa» tenint en compte que els espais que han resultat de les demolicions es destinaran, «d’una manera o altra, a zones obertes o d’oci».Els paradistes pensen en idees com «algun punt on sigui possible connectar-se a internet o carregar els mòbils», entre altres, però els projectes finals acabaran de perfilar-se en una reunió prevista per principis del mes vinent. L’Ajuntament va anunciar en un comunicat, a l’agost, que els canvis a la sala de vendes del Mercat del Carrilet implicarien la creació d’un espai de jocs infantils de 75 metres quadrats, amb terra tècnic adaptat als nens i envoltat de bancs. I que aquest, configurat com una plaça, s’ubicaria a l’entrada del carrer Juan Miró. També que dues illes de parades buides se substituirien per una superfície diàfana que s’enrajolarà per augmentar la visió entre les parades en funcionament i afegir més llum natural a l’edifici.Segons les xifres el mateix Ajuntament, el conjunt dels treballs suposarà una inversió de 30.000 euros. Juan explica que els diners, que aporten els paradistes, surten d’«un fons que tenim per si cal fer qualsevol cosa, que feia temps que no tocàvem i que ara hem pogut emprar en això». Les primeres impressions, sense les parades buides, són «molt bones» i les obres, que «s’han fet en cap de setmana o a les tardes, quan no hi érem i molt ràpidament», tampoc «no han generat cap problema a l’activitat del mercat».L’equipament, amb els punts on s’han enderrocat illes encara acordonats, ha incorporat senyalització temporal per avisar de les obres i minimitzar l’impacte en els compradors. L’arribada de nous elements com aquests jocs infantils «segurament pugui atraure més gent i, també, pares i mares amb els fills». Una altra de les paradistes, Montse Cabezón, de Pollos Montse, valora que «feia falta una reforma» al mercat i que aquesta intervenció «ja ens ha donat amplitud i portarà unes zones d’oci que ho faran tot més agradable».No totes les parades en desús, amb tot, s’han pogut demolir. Algunes «toquen paret amb paret amb d’altres que estan ocupades i, per això, no s’han tirat» i altres «donen al contorn de l’edifici i tampoc no s’enderroquen». Una d’aquestes últimes «es destinarà a fer tallers de cuina», afegeix la presidenta dels paradistes del Mercat del Carrilet. La resta estan disponibles. Altres paradistes venedors, coincidint amb la redistribució de la sala de vendes, han canviat de parada en els darrers mesos.Reus Mobilitat i Serveis plantejarà als paradistes del Mercat del Carrilet la possibilitat de continuar desenvolupant la seva feina, mitjançant un sistema de lloguer, un cop finalitzin les actuals concessions pels punts de venda que ocupen, al juny del 2019. L’empresa municipal manté contactes amb cadenes de supermercats per dibuixar un nou model d’equipament, en un procés que passarà molt probablement per l’enderroc de l’actual i que preveu desembocar en licitació al febrer del 2019.