Dispositiu de mobilitat a Reus amb motiu del partit del derbi

Diversos carrers estaran tallats tres hores abans de l'enfrontament i una hora després

Actualitzada 21/09/2018 a les 18:49

Prohibició d'estacionament

A l'estadi en bus

Reus comptarà amb un dispositiu especial de mobilitat a l'entorn de l'Estadi municipal preparat per a l'enfrontament entre el CF Reus Deportiu i el Nàstic.La circulació de vehicles privats estarà restringida en els carrers adjacents al camp de fubtol, de manera que es recomana als aficionats que desplacin en transport públic o caminant. La companyia municipal d’autobusos, Reus Transport, té una línia específica de bus urbà que uneix el centre de la ciutat amb l’Estadi Municipal tots els dies de partit.El dispositiu de mobilitat preveu el tall de la circulació de vehicles pels carrers de Recasens i Mercader i de Nelson Mandela; i pel raval de Sol i Vista, entre 3 hores abans i, com a mínim, 1 hora després del partit.L’estacionament de vehicles en aquests tres vials ja estarà prohibida des d’hores abans, a partir de la tarda de dissabte. La mesura s’aplicarà als dos costats dels vials en els trams següents:• Carrer Recasens i Mercader, entre els carrers de Nelson Mandela i de Víctor Català.• Carrer de Nelson Mandela, entre els carrers de Recasens i Mercader i de l’Amirall Recasens.• Raval de Sol i Vista, al llarg de tot el vial.L’empresa municipal de transport urbà, Reus Transport, té en servei una temporada més la Línia 34, que uneix el centre de la ciutat –concretament la plaça de les Oques– amb l’Estadi municipal tots els dies que el CF Reus Deportiu juga a casa. Aquest servei està inclós en tots els abonaments i es fa amb dos autobusos amb capacitat per a 90 places cadascun.Aquest diumenge 23 de setembre, la Línia 34 començarà el servei a les 16:10h a la plaça de les Oques, amb l'última sortida a les 17:50h. Per al trajecte de tornada, el bus farà el primer viatge des de l’Estadi a les 19:54h i fins les 20:40 h. El bus de la Línia 34 té una freqüència de 10 minuts.