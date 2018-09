Detingut quan intentava accedir a un habitatge de Reus amb el mètode de la radiografia

Dos Mossos de paisà el van seguir per la seva actitud sospitosa, trucant a diversos pisos al barri de Sant Jordi

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Reus van detenir dimecres passat un home de 51 anys, de nacionalitat romanesa i veí de l'Ampolla, al Baix Ebre, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. El detingut intentava accedir a un habitatge utilitzant el mètode de la radiografia.La detenció es va produir després que dimecres al matí, dos agents de paisà, que estaven realitzant tasques d'investigació a Reus, van observar un home que trucava diversos timbres de dos portals diferents. Els mossos van seguir-lo per aquesta actitud sospitosa. Després de repetir aquesta acció en diverses ocasions, l'home es va dirigir cap a un vehicle i va agafar del maleter diversos objectes.Tot seguit, l'home es va dirigir cap a una casa i va començar a forçar la porta. Va ser llavors quan els agents van intervenir i, tot i que va intentar fugir corrents, els mossos van detenir-lo.En l'escorcoll, els agents van intervenir-li el plàstic, tipus radiografia, amb què estava forçant la porta. També li van trobar un filferro doblegat pels extrems, un tornavís, una clau i diversos telèfons mòbils.El detingut, amb 3 antecedents policials per delictes contra el patrimoni, va passar a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.El robatori amb força pel mètode de la radiografia consisteix a accedir a l'immoble mitjançant un plàstic semirígid que els lladres fan passar entre la porta i el seu marc. Tal com expliquen els Mossos d'Esquadra en els seus consells de seguretat, aquest mètode té èxit quan no s'ha tancat la porta amb clau.