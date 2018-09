Atorguen el títol de Filla Adoptiva de Reus a la ceramista Neus Segrià

L’artista rep el títol en el marc dels Guardons de la Ciutat, que destaquen entitats «per la il·lusió i l’abast de la seva tasca»

Medalles centenàries

«Sempre he estat de sort a la vida. Tinc 87 anys i tinc uns records extraordinaris de Reus», explicava ahir la ceramista Neus Segrià (Tarragona, 1931) al moment d’acceptar el títol de Filla Adoptiva de Reus, en el transcurs del lliurament dels Guardons de la Ciutat que donen inici a les festes de Misericòrdia. Abans, Jordi Agràs s’havia referit a ella, en una emotiva glossa, com «una gran ambaixadora» de la ciutat i que «mereix ser plenament reconeguda com una RTV, que és el que és malgrat el fet anecdòtic d’haver viscut els primers mesos a la ciutat de Tarragona on va néixer».Segrià, que va rebre emocionada el reconeixement «a la seva trajectòria excepcional, la dilatada activitat expositiva i la dedicació a la docència», plantejava la seva vida com «una escala de gat on una corda ha estat la feina i l’altra l’amistat». I deia que «el meu estimar a la ceràmica és el que procuro mostrar a tots els que venen al meu taller», al carrer Balmes. Un retrat d’ella, obra d’Alícia Grau, s’incorporarà a la galeria de Fills Il·lustres.L’Ajuntament de Reus ha atorgat la Medalla de la Ciutat a tres entitats que celebren el seu centenari. La primera, el Reus Ploms, per «la trajectòria esportiva i associativa» i «per la consolidació d’un projecte de pràctica esportiva». El guardó va passar a rebre’l el president, Isidre Guinjoan, qui succeïa la intervenció de Josep Maria Pagès on aquest recordava que «el Ploms, més que un club és història de Reus» i es preguntava «quantes parelles de reusencs s’hauran format a les revetlles». La mateixa distinció la va rebre Reus Foment Empresarial «en reconeixement a l’activitat gremial proporcionant la legítima defensa als interessos de les empreses». El president, Jaume Bastista, agraïa en la seva intervenció, després que parlés Isaac Sanromà, «l’esforç de les persones que de forma altruista es dediquen al desenvolupament del món empresarial». La presidenta de l’Orfeó Reusenc, Esther Cos, va recollir la Medalla de la Ciutat que es lliurava a l’entitat«ser un referent cultural i social». I va apuntar, després d’unes paraules de Francesc Escoda, que els Guardons de la Ciutat tindrien un lloc al cor de l’Orfeó, molt present a l’acte.Altres quatre entitats van tenir una Menció Honorífica Municipal. Són la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume, per «la seva tasca de foment de les tradicions religioses que formen part de les celebracions tan arrelades a la Setmana Santa» i «pel 75è aniversari de la creació»; l’Associació de Dones Blanca Almendro, «en reconeixement a la tasca en el món associatiu i, de manera especial, al barri Gaudí» i perquè fa 25 anys; la Confraria de la Mare de Déu de l’Amargura, «per l’activitat vinculada a la Setmana Santa i pels 25 anys de la vinculació a El Cachirulo amb la participació de la Confraria Nuestro Padre Jesús del Nazareno de Calanda»; i l’Escola Puigcerver, «en reconeixement a la seva tasca educativa» i pel «50è aniversari de la seva creació».L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va posar en valor «el reconeixement que la ciutat ofereix a les persones i entitats que es distingeixen pel rigor, la il·lusió i l’abast de la seva tasca» i va parlar de la d’ahir com «una ocasió especial per destacar la força de la ciutat i de la voluntat de fer aportacions al bé comú i a la convivència. I a la construcció d’una ciutat oberta al diàleg i amb valors democràtics».