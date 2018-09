Urbanisme obre un expedient per les naus ocupades de Prous i Vila

Una inspecció descarta tapiar de manera subsidiària les construccions, on Serveis Socials té constància que dormen persones

Serveis tècnics de l’Ajuntament han obert expedient de disciplina urbanística per les naus industrials abandonades al carrer de Prous i Vila, sense activitat des d’anys enrere i on dormen, habitualment, persones que les ocupen de manera irregular. La situació s’estén, de fet, al global de les construccions de l’illa compresa per Jaume I, Pere el Cerimoniós i ronda de Subirà. A molts dels antics tallers, les portes han estat foradades i mostren cadenats. La zona, que amb el pas del temps ha acabat quedant localitzada en un punt relativament cèntric de la ciutat, registra, també durant el matí, un important moviment d’entrades i sortides.Urbanisme va sol·licitar a la propietat de les naus que en tapiés els accessos i aquesta, explicava la regidora de Benestar, Montserrat Vilella, al ple de dilluns i a preguntes del PP, «va respondre que no tenia possibilitat material ni financera per tancar» les edificacions i «demanava que l’Ajuntament es fes càrrec dels treballs de manera subsidiària». El mateix dia que es va rebre la resposta, els serveis tècnics «hi van anar a fer una inspecció i van veure que les naus estan tancades, que no és que es pugui entrar i sortir i que, de moment, no hi havia una justificació per tancar subsidiàriament l’espai». L’expedient, amb tot, «continua obert i, s’hi continua treballant».Pel que fa a les persones que hi habiten, Vilella explicava que Serveis Socials tenen constància de la seva presència «des del 27 de juny», quan «l’educador va anar a un dels espais de la ciutat que atén a persones sense sostre o amb altres problemes importants quant a l’esfera social i se’ns va comunicar que hi havia un nombre de 4 o 5 persones» vivint a les naus. «Segurament», precisava Vilella, aquesta presència «no és constant en el temps ni són fixes». De tot plegat «es va derivar que una de les persones la coneixem a Serveis Socials i que a altres no», apuntava la regidora de Benestar, que precisava que «s’han fet diverses anades i no s’hi ha aconseguit contactar» però que «la xarxa integral d’atenció a les persones sense llar té aquest tema damunt la taula, entenent que és complex i difícil i que no d’un sol dia».Alguns dels veïns es queixen dels ocupes i diuen que «la policia ha d’estar venint cada dos per tres», però altres diuen que «fan la seva vida, gairebé tota a dins de les naus, i no es posen amb ningú».Una de les persones que viu a aquesta illa, concretament a una nau de Pere el Cerimoniós és Fernando, de 42 anys i que mostra obertament l’espai. Fernando té el que sembla una targeta expedida per la Generalitat on se li reconeix un grau d’incapacitat i assegura que porta «un o dos anys» vivint al lloc, que «estava ocupat» però que va trobar-se’l «buit». A l’interior del que ha fet casa seva hi ha un sac de boxa, una moto, mobiliari i petits electrodomèstics que funcionen amb la llum que «tenim enganxada», tot i que «aigua no en tenim». També cinc gossos que, diu, «tenen cura de la nau i m’animen a sortir». Sobre la possibilitat que, per una banda o l’altra, les naus acabin sent tapiades i, per tant, els que les ocupen hi hagin de marxar, explica que «si algú em fa fora d’aquí, haurà de donar-me un altre lloc on viure». Miquel, de 38 anys, està instal·lat a la construcció annexa a la de Fernando. Relata que, abans, treballava en un bar però que, arran d’un trastorn psicològic, ho va haver de deixar. Admet que, de vegades, a la zona acudeix la Guàrdia Urbana perquè «hi ha problemes». Una parella trasllada ferralla amb un carro de la compra des de dins d’una nau de Prous i Vila.