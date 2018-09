Lleó petit: la il·lusió dels nens pesa 30 quilos i fa més de 2 metres d'alçada

La bèstia, apadrinada per la Mulasseta i l’Àliga petita, es deixarà veure per primer cop el dia 22, en la seva posada de llarg per incorporar-se al Seguici

En ple compte enrere per la seva posada de llarg, el Lleó petit, ja enllestit, espera al taller del Manel Llauradó. Per les mans de l’escultor ha passat també, aquests dies, el pare de la nova bèstia, per fer-se alguns retocs a la pintura abans de la gran cita, el 22 de setembre. La Mulasseta i l’Àliga petita seran els padrins del nou element. El Lleó petit pesarà uns 30 quilos i farà una mica més de dos metres d’alçada. Té una aparença juganera, amb mig somriure a la boca, les orelles afilades i un pelatge fi, en les mateixes tonalitats que el Lleó. Serà tot de color daurat i amb un mantell on lluirà l’escut de la ciutat. La peça serà portada interiorment per dues persones. La colla del Lleó ha guardat en secret, i ho farà fins l’últim dia, l’aspecte definitiu de la bèstia, que no s’ha mostrat de manera pública.El preu del projecte, inclosa la corona que dissenya la joiera Siat Sans –i amb aportació de La Fira Centre Comercial–, frega els 15.000 euros. S’ha finançat, entre altres, amb la venda de samarretes estampades amb una imatge ideada per Aina Martín i que acompanya el Lleó petit en aquest periple. La cita, a la plaça del Mercadal a les 11.30 del migdia i una mica abans pels carrers del centre, ha aixecat una gran expectació i és una de les més esperades de la programació de Misericòrdia 2018.El Lleó petit el portaran una trentena de nens d’entre 8 i 12 anys que han passat les darreres setmanes assajant de valent per a fer-ho, i es mou amb dues persones a l’interior. La roba serà una rèplica de la que duen els portadors del Lleó i la música està encara pendent d’adaptar-se per ser més curta. Quatre músics, un timbal i tres gralles posaran ritme a la bèstia. En detall, es tracta de Marc Sabater, Ramon Tella, Lluc Rehues i Albert Sans. Els quatre interpretaran una adaptació de la música del Lleó, que ha estat realitzada per Daniel Carbonell, i que ha consistit en «abaixar claus» a les partitures originals. La música serà més curta, tenint en compte que els portadors del Lleó petit són nens. El grup estarà vinculat al del Lleó –una bèstia estimada i que ha tingut a veure en aquesta capacitat d’atracció de la seva rèplica petita– però no en formarà conjunt.El procés de creació del Lleó petit va arrencar al novembre amb la confecció de la maqueta i ocupava, des de principis de juliol, dotze hores de dedicació diària de Manel Llauradó. Fins arribar aquí, uns 1.000 quilos de fang per modelar-lo i quallar un motlle de guix que va deixar el perfil nu del nou element elaborat en resina i fibra de vidre, abans de posar-hi els ulls, el sistema de la corona, col·locar-hi l’estructura interior i pintar-lo.La feina «ha estat ràpida perquè no hem dubtat», explicava fa poques setmanes Llauradó, que destacava «l’aspecte de cadell i la diferència en el pelatge», menys espès, de la criatura. També uns dies enrere, el cap de colla, Josep Lluís Rius, es mostrava «satisfet i molt il·lusionat també per les crítiques positives que hem rebut des que vam començar amb això». La de Misericòrdia serà la darrera vegada que Rius surti amb el Lleó, un cop presa la decisió d’apartar-se de la primera línia de la festa en què ha participat activament 25 anys.