La vigília s'omplirà de revetlles de tots els estils i per a totes les edats

Es farà una revetlla jove amb la Guetto Orchestra i la xaranga Bandsonats, una amb temes ballables a la Llibertat, i una nit de DJ al passeig Mata

Actualitzada 19/09/2018 a les 21:15

La música és sempre una de les principals protagonistes de qualsevol Festa Major, però, enguany cobra un protagonisme especial per la Misericòrdia, ja que la ciutat es troba immersa en els actes de Reus Ciutat de la Música. A banda dels concerts especials que s’han programat tenint en compte aquest programa, la Coia presenta un any més una nit carregada de propostes musicals pensades per a tots els gustos i estils. Es tracta de la nit del 24 o el que és el mateix la revetlla.Els més joves tenen una cita amb la plaça Anton Borrell. I és que a partir de les 11 de la nit començarà la revetlla jove que enguany té un cartell d’excepció amb les actuacions de la Guetto Orchestra que durà a l’escenari un directe potent que oferirà les millors versions dels temes més actuals. A la mitja part d’aquesta revetlla serà el torn de la xaranga Bandsonats que celebra el 5è aniversari carregada de ritme i d’energia. Per acabar, DJ OGT tancarà la nit amb una de les seves sessions que l’han fet famós arreu del país.Aquells que vulguin gaudir dels temes ballables de sempre com els pasdobles, els valsos o els txà-txà-txà hauran de fer cap a la plaça Llibertat. I és que aquesta plaça acollirà a partir de les 11 la revetlla amb l’orquestra Nova Blanes, una ocasió perfecta per lluir les nostres millors gales i mostrar sobre la pista de ball en la qual es convertirà la Llibertat els nostres millors passos.La tercera i última revetlla que s’ha preparat es farà al passeig de Mata a partir de dos quarts de 12 i porta per nom Go Fabri Open Air Festival Misericòrdia 2018. Aquesta festa, organitzada per La Fàbrica i el restaurant Bella Italia da Gino, instal·larà un enorme escenari al mig del passeig amb 30.000 watts de so i il·luminació, grans efectes especials i els DJ Löbz, Kiko Oncins, Máximo Valentino & Sr. Marshall, que animaran la nit d’aquells que vulguin una revetlla electrònica.