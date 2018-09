'El guardià del cementiri', una de les novetats del Reus Ocult d'enguany

Els dies 6 i 7 d’octubre es podran visitar espais de la ciutat que normalment estan tancats al públic

Els dies 6 i 7 d’octubre torna el Reus Ocult, la iniciativa que permet visitar i conèixer espais emblemàtics de la ciutat que, normalment, no estan oberts al públic. Des de fa tres anys, estudiants d’Arquitectura de Reus, es dediquen a mostrar espais «ocults» a tothom qui els vulgui visitar, cada any, aquesta activitat cultural s’ha anat consolidant i mostrant nous espais a la ciutadania.Entre els espais que es podran visitar enguany hi ha la xemeneia del Molí de la Vila, al passeig de la Boca de la Mina, el Barri Gaudí, el Xalet Serra, a la carretera de Castellvell, la seu de l’Associació d’Amics del Ferrocarril, que està plena de maquetes i altres curiositats, i es troba al passeig Mata, el Mas Pintat o el refugi antiaeri de la plaça del Mercadal. Els horaris de les visites i les activitats es poden consultar a la pàgina web de Reus Ocults.Enguany, dins les activitats del Reus Ocult, com ja va passar en l’edició de l’any passat, hi ha la que s’anomena Petits Exploradors, conduïda per l’entitat reusenca Ans Educació, i que va dirigida als més menuts. En aquest cas, els espais que serviran d’escenari per aquesta activitat seran el Castell del Cambrer, el Cementiri de Reus i els dipòsits d’aigua del Pere Mata, que es troben a la Boca de la Mina, i van ser dissenyats per l’arquitecte Pere Casellas. A les activitats que s’oferiran en aquests espais s’hi pot participar fent una inscripció prèvia a la pàgina web de Reus Ocult, i comprant una polsera de 4 euros que permet prendre part a tots els tallers de Petit Exploradors, i que tindrà descompte per als socis d’Espais Ocults.Les activitats que oferirà Ans Educació tindran diversos fils conductors; ‘El guardià del cementiri’, serà una ruta teatralitzada, sense ser de terror, en què un enterrador explicarà curiositats de la seva feina. ‘Exploradores sota terra’, una activitat subterrània als dipòsits de la Boca de la Mina, en què els més petits hauran de trobar les peces necessàries per conduir l’aigua cap a la ciutat, i ‘El Concurs de Castells de Reus’, un nom curiós tenint en compte que les dates del Reus Ocult coincideixen amb el Concurs de Castells de Tarragona, en què els nens i nenes hauran de treballar per aprendre a construir un castell, una activitat que, com no podia ser d’altra manera, es realitzarà al Castell del Cambrer.