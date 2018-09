Foc i llum; la Carretillada del Ball de Diables al Santuari de Misericòrdia

Com cada any, en acabar la Baixada, la Víbria, el Drac i els diables arrencaran el final de festa amb carretilles i sortidors

Foc al Santuari

El toc dels tabals

Tot i que el Ball de Diables de Reus té un gran protagonisme en les dues festes majors de la ciutat, les festes de Misericòrdia tenen una importància especial per aquesta entitat reusenca dedicada al foc. I és que el dia 25 de setembre, els diables protagonitzen un dels moments més emblemàtics de les festes; la Carretillada al Santuari de Misericòrdia.Després de la Baixada, en què diables petits i grans recorren el passeig de Misericòrdia tot fent esclatar carretilles i omplint de foc el camí principal cap al Santuari, un acte que comença a dos quarts de vuit del vespre, quan a la plaça del Santuari hi ha l’actuació castellera dels Xiquets de Reus, i les ballades dels altres elements del Seguici Festiu, el Ball de Diables es va apropant a Misericòrdia mentre es va fent fosc, una arribada gradual del foc, és el preludi d’un dels moments més esperats de la festa.Precedit per la Víbria, que comença a omplir de foc la plaça del Santuari amb el seu ball, i el Drac de Reus, que dóna pas als diables amb una dansa plena de llum i pólvora, arriba el moment de calar foc a Misericòrdia, de manera simbòlica.Després d’assajar durant setmanes la coordinació, el ritme i els canvis en el tipus de pirotècnica que llencen, el Ball de Diables arriba al seu gran acte de Festa Major, el seu ball de lluïment particular, la Carretillada.Cap a dos quarts de deu de la nit, i durant uns vint minuts, el Santuari de Misericòrdia canvia de color, d’il·luminació, de banda sonora, i fins i tot, de temperatura. La Carretillada comença amb els avisos d’honor, un reconeixement que el Ball de Diables fa a persones o entitats que realitzen una tasca destacada per la cultura i les festes tradicionals a la ciutat, enguany, aquest reconeixement serà pel Club Natació Reus Ploms, en commemoració del seu centenari, per la Pastisseria Huguet, per la promoció de la Festa Major a través de les figures de mona del Seguici Festiu de la ciutat, i per Francesc Mercadé, per la seva trajectòria de 50 anys com a diable.Després d’uns segons de foscor i silenci, és el torn dels tabals, els instruments de percussió que acompanyen els diables, de donar el toc d’inici de l’acte de foc, ho fan, amb el toc del Ball de Diables de Reus, i normalment, arrenquen l’acompanyament del públic, que s’hi uneix picant de mans al mateix ritme.I llavors, arrenca el foc, els diables comencen a ballar i moure’s per davant del Santuari de Misericòrdia, fent servir les columnes de l’edifici com a referència, i combinant diversos tipus de pirotècnia, per omplir de foc l’entrada del temple. La Carretillada, també consta d’altres punts de foc, col·locats al voltant i al terrat del Santuari, per completar la imatge infernal.La història del Ball de Diables de Reus i la seva vinculació a les festes de Misericòrdia, data del segle XVIII, tot i que els documents que hi ha, suggereixen que hi podria haver hagut activitat similar a la que fan els diables, amb anterioritat. L’actual Ball de Diables de Reus, però, va ser fundat l’any 1981, vinculat a l’entitat reusenca Carrutxa, i el 1990 es va constituir amb el nom actual.