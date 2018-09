Fa nou anys que cap nena nascuda a la ciutat es diu Cori

La presidenta del Grup de Misericòrdies anima a «posar més sovint el nom de la patrona» de Reus, que duen 540 dones, des de la XXVI trobada anual

Actualitzada 20/09/2018 a les 08:52

Frontis de la Casa Anguera

El Grup de Misericòrdies de Reus compta amb dues-centes setanta sòcies

Un total de 540 Misericòrdies estan empadronades, avui, a Reus. La més jove, Coia Ferrús Cabré, va néixer el 22 de març del 2009. Fa nou anys, doncs, que el nom no ha tornat a posar-se a la ciutat. Unes quantes de les que sí que el duen van aplegar-se ahir al saló de plens de l’Ajuntament per celebrar la XXVI Trobada de Misericòrdies.La presidenta del Grup de Misericòrdies de Reus, Misericòrdia Salvadó, recordava ahir en la cita celebrada al palau consistorial que «som molt poques Misericòrdies petites» i demanava que «ens animem a posar el nom de la nostra patrona» més sovint, tot i que «és complicat». «Estem molt contentes d’estar aquí tot i que ha estat un any difícil per a tots», concloïa, després de convidar les Misericòrdies a participar el màxim possible a la Festa Major. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, lamentava en el mateix acte que la presència de Coris i Coies al saló no fos més massiva i deia que «per una qüestió de protecció de dades, tot i que sabem que n’hi ha moltes més, no podem adreçar-nos a totes les Misericòrdies i ho hem de fer a través del Grup».El batlle va lliurar al col·lectiu de Misericòrdies una peça de ceràmica elaborada per l’artista Neus Segrià, qui serà properament nomenada filla adoptiva de Reus, i que representa un fragment del frontis de la Casa Anguera. La construcció és obra de l’arquitecte Pere Caselles, a la figura del qual la ciutat està dedicant aquest any 2018, tal com va explicar Pellicer. L’alcalde també va lliurar rams de flors a la Cori més jove i a la més gran entre les que estaven presents ahir a la XXVI Trobada de Misericòrdies. A la cita van acudir regidors i membres de diferents grups municipals de l’Ajuntament de Reus.• Misericòrdia Abadia Sánchez• Misericòrdia Aguiló Bacardí• Misericòrdia Albinyana Just• Misericòrdia Alegre Ferrando• Misericòrdia Alsina Vallverdú• Misericòrdia Aluja Duràn• Misericòrdia Amenós Aluja• Misericòrdia Amill Bienvenido• Misericòrdia Amposta Boquera• Misericòrdia Andreu Ruiz• Misericòrdia Anglés Juanpere• Misericòrdia Anguela Amorós• Misericòrdia Anguera Vidal• Misericòrdia Anguera Sans• Misericòrdia Anguera Nolla• Misericòrdia Antón Bayón• Misericòrdia Arenas Cruz• Misericòrdia Arenas Diaz• Misericòrdia Artiga Callizo• Misericòrdia Auqué Ferré• Misericòrdia Auqué Palau• Misericòrdia Avila Yrigaray• Misericòrdia Bach Voltes• Misericòrdia Balanyà Sabaté• Misericòrdia Balañà Casanovas• Misericòrdia Balañà Caballé• Misericòrdia Balañà Butillé• Misericòrdia Ballesté Brumós• Misericòrdia Bañeras Pérez• Misericòrdia Baraut Caelles• Misericòrdia Barbarà Trilla• Misericòrdia BarberàMonné• Misericòrdia Barberà Vall• Misericòrdia Bel Bordes• Misericòrdia Bertomeu Lorente• Misericòrdia Bertran Oriol• Misericòrdia Biarnés Sangenís• Misericòrdia Bonet Casut• Misericòrdia Boqué Ferran• Misericòrdia Boqué Preixens• Misericòrdia Borràs Duart• Misericòrdia Borràs Cabacés• Misericòrdia Borrull Costa• Misericòrdia Bové Salvat• Misericòrdia Buqueras Pàmies• Misericòrdia Butillé Ferré• Misericòrdia Cabré Sumalla• Misericòrdia Camps Llauradó• Misericòrdia Canós Manuel• Misericòrdia Capdevila Cañellas• Misericòrdia CapdevilaMarqués• Misericòrdia Carbassa Lucas• Misericòrdia Cardús Roig• Misericòrdia Carles Lavila• Misericòrdia Casanovas Llort• Misericòrdia CasasMurtró• Misericòrdia CastellanoMarmol• Misericòrdia Castells Ornosa• Misericòrdia Cavallé Tarragó• Misericòrdia Cavallé Ferré• Misericòrdia Cayetano Ciurana• Misericòrdia Clavé Nomdedeu• Misericòrdia Cochs Forés• Misericòrdia CortiellaMagriñà• Misericòrdia Corts Escardó• Misericòrdia Costa Ruiz• Coia Cruset Rega• Misericòrdia Cruz Soronellas• Misericòrdia Cunillera Zarate• Misericòrdia Dalmau Llauradó• Misericòrdia Dalmau Vélez• Misericòrdia Del Amo Sánchez• Misericòrdia Descarrega Ribera• Cori Dolcet Llauradó• Misericòrdia Dols Campanera• Misericòrdia Doménech Barrera• Misericòrdia DoménechMiquel• Misericòrdia Dosaiguas Pérez• Misericòrdia DuchMartorell• Misericòrdia Duran Galofré• Misericòrdia Duran Nebot• Misericòrdia Duran Soler• Misericòrdia Escauriaza Rosell• Misericòrdia EscodaMiquel• Misericòrdia Escoda Solé• Misericòrdia Farnós Gavaldà• Misericòrdia Fernández Garcia• Misericòrdia Fdez Merchán• Misericòrdia Ferran Sas• Misericòrdia Ferrater Simón• Misericòrdia Ferrater Cubells• Misericòrdia Ferré Sans• Misericòrdia Ferré Vives• Misericòrdia Ferrer Huguet• Misericòrdia Ferrús Cabré• Misericòrdia Ferrús Doménech• Misericòrdia Figueras Alonso• Misericòrdia Figueras Llort• Misericòrdia Figueras Pujol• Misericòrdia Fontboté Dalmau• Misericòrdia Fortuny Alegret• Misericòrdia Fusté Vallverdú• Misericòrdia Garcia Ferré• Misericòrdia Garriga Toldrà• Misericòrdia Garrit Vega• Misericòrdia Gavaldà Gil• Misericòrdia Gené Palau• Misericòrdia Gibert Vallés• Misericòrdia Gil Montané• Misericòrdia Gomez Recasens• Misericòrdia Gomis Duran• Misericòrdia González Mateu• Misericòrdia Granados Reinoso• Misericòrdia Guasch Fontgibell• Misericòrdia Guerrero Rubio• Misericòrdia Jané López• Misericòrdia Jiménez López• Misericòrdia JuanpereMagrané• Misericòrdia Larriba Llauradó• Misericòrdia Llastarri Minguell• Misericòrdia Llauradó Martell• Misericòrdia Llauradó Estivill• Misericòrdia Llauradó Canalda• Misericòrdia Llerda Mulé• Misericòrdia Llobera Llauradó• Misericòrdia Llorens Aguadé• Misericòrdia Llorens Bargalló• Misericòrdia Llort Anglès• Misericòrdia López Xammar• Misericòrdia Lorente Sabaté• MisericòrdiaMacayaMarrasé• MisericòrdiaMacaya Fonts• Misericòrdia Machuca Lleberia• Misericòrdia Majoral Vilà• Misericòrdia Mallafré Pàmies• MisericòrdiaMarch Juncosa• MisericòrdiaMariné Grau• MisericòrdiaMàrquez Llurba• Misericòrdia Martí Salvat• Misericòrdia Martí Alberich• Misericòrdia Martí Vallverdú• Misericòrdia Martí Llort• Misericòrdia Martínez Castells• Misericòrdia Masdeu Casas• Misericòrdia Matas Ventura• Misericòrdia Mateu Pena• Misericòrdia Mercadé Matas• Misericòrdia Molas Auqué• Misericòrdia Molné Celma• Misericòrdia Monne Gispert• Misericòrdia Montlleó Domènech• Misericòrdia Morcillo Marín• Misericòrdia Moreno Vernis• Coia Moreno Prats• Misericòrdia Muntada Martorell• Misericòrdia Muntané Izquierdo• Cori Navas Matas• Misericòrdia Nebot Ripoll• Misericòrdia Nicolau Soronellas• Misericòrdia Noguera Bru• Misericòrdia Nogués Mora• M. Misericòrdia Nogués Oriol• Misericòrdia Obré Santos• Misericòrdia Odena Ferre• Misericòrdia Oliva Dosaiguas• Misericòrdia Olivares Dominguez• Misericòrdia Olivé Faulo• Misericòrdia Ollé Guerrero• Misericòrdia Ortiga Alpañez• Misericòrdia Padrell Caixés• Misericòrdia Palau Solé• Misericòrdia Palau Alberich• Misericòrdia Palau Güell• Misericòrdia Pallàs Pérez• Cori Pallejà Català• Misericòrdia Pallerols Domènech• Misericòrdia Pallerols Colomé• Misericòrdia Pàmies Vallvé• Misericòrdia Pàmies Veciana• Misericòrdia Pàmies Domingo• Misericòrdia PàmiesMir• Misericòrdia Papió Serrano• Misericòrdia Parra Rubio• Misericòrdia Pellicer Punyed• Misericòrdia Pentinat Pallejà• Misericòrdia Peralta Roig• Misericòrdia Plana Virgili• Misericòrdia Planelles Nogués• Misericòrdia Poch Torrell• Misericòrdia Pons Altés• Misericòrdia Pont Bonastre• Misericòrdia PortaManresa• Misericòrdia Pozuelo Pitarch• Misericòrdia Prados Teixell• Misericòrdia Prat Benavent• Misericòrdia Prats Prats• Misericòrdia Prats Rojals• Misericòrdia Prats Fabra• Misericòrdia Prats Caelles• Misericòrdia Prats Teixell• Misericòrdia Puig Ruiz• Misericòrdia Pujol Penas• Misericòrdia Rabadà Moragues• Micoia Rabassa Bonet• Misericòrdia Raduà Domènech• Misericòrdia Raja Pàmies• Misericòrdia Ribas Albero• Misericòrdia Rigau Caixés• Misericòrdia Rius Pujol• Misericòrdia Roca Güell• Misericòrdia Rodríguez Pàmies• Misericòrdia Roig Cort• Misericòrdia Roig Roig• Misericòrdia Romero Ferré• Misericòrdia Rozadilla Rosich• Misericòrdia Rubio Morales• Anna Misericòrdia Rué Iglesias• Misericòrdia Sabaté Sincalbares• Misericòrdia Salvadó Novell• Misericòrdia Salvador Pujol• Misericòrdia Salvat Olivé• Misericòrdia Sambró Pascual• Misericòrdia Sánchez García• Misericòrdia Sánchez Tienza• Misericòrdia Sánchez Ancio• Misericòrdia Sancho Fernández• Misericòrdia SanchoMontaña• Misericòrdia Sanz Isern• Misericòrdia Sebastià Benet• Misericòrdia Sedó Garcia• Misericòrdia Sedó Alabart• Misericòrdia Segura Domènech• Misericòrdia Senan Llerda• Misericòrdia Sendra Pedrosa• Misericòrdia Sentís Llavoré• Misericòrdia Serra Solé• Misericòrdia Serra Masalias• Misericòrdia Serral Nogués• Misericòrdia Serrat Asens• Misericòrdia Seuma Virgili• Misericòrdia SimónMateo• Misericòrdia Sisniega Expósito• Misericòrdia Solano Pàmies• Misericòrdia Solé Gasull• Misericòrdia Tàpias Llevat• Misericòrdia Torrell Gibert• Misericòrdia Torrens Borràs• Misericòrdia Torrents Pedrola• Misericòrdia Torroja Sabater• Misericòrdia Tost Aragonés• Misericòrdia Trullols Altés• Misericòrdia Vallvé Ollé• Misericòrdia Vallverdú Cabré• Misericòrdia Veciana Borras• Misericòrdia Vega Domènech• Misericòrdia Vernis Vergés• Misericòrdia Vernis Aulés• Misericòrdia Vidal Vidal• Misericòrdia Vidal Sans• Misericòrdia Vidal Pintaluba• Misericòrdia Vidal Pallejà• Misericòrdia Vila Casas• Misericòrdia Vilallonga Olesti• Misericòrdia Vilella Bach• Coia Villa Ballesté• Misericòrdia Vinaixa Fortuny• Misericòrdia Virgili Vidal• Misericòrdia Virgili Sardà• Misericòrdia Virgili Ferré• Misericòrdia Vives Mariné