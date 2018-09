El Reggus celebra un quart de segle amb un 'sound system' a l'estil jamaicà

El festival de reggae, ska i altres herbes oferirà artistes de 5 països, manté l’aposta per les bandes i posa en marxa, pels seus 25 anys, el Petit Reggus

Adreçat al públic infantil

El Reggus, festival de reggae, ska i altres herbes de Reus, fa un quart de segle aquest 24 de setembre. De nou, la cita, que es desplegarà a La Palma, es fa coincidir amb la Festa Major de Misericòrdia i tindrà entrada gratuïta «per fer-la més accessible a la ciutat». Els 25 anys d’història consoliden aquest, tal com explica el membre de l’organització del Reggus, Arnau Borràs, com «un dels festivals en actiu més veterans de l’escena europea». Per celebrar-ho, el Reggus prepara algunes novetats.Una de les principals, apunta Borràs, és que «part del festival estarà sonoritzat amb un sound system construït artesanalment al més pur estil jamaicà: agafant fustes i conus i muntant un equip de so des de zero». Dr. Dubwiser posarà l’equip, que no s’amplia al global del certamen «perquè les bandes sempre sonen millor amb un d’ordinari i els concerts aniran en aquest format». De fet, des de l’organització expliquen que el Reggus «manté la idea que les bandes tinguin protagonisme». «Al món del reggae», precisa Borràs, «es fan dos tipus de shows: amb banda i amb sound system, que és com un format DJ amb un cantant. Però, al Reggus, sempre hem apostat perquè hi hagin bandes i, enguany, The Same Song Band acompanyarà dos artistes diferents». El cartell torna a estar, per aquesta edició 2018, ple de noms internacionals i comptarà amb artistes «de cinc països diferents». El més destacar, «Alpheus, que ve de Londres i ha treballat amb una de les discogràfiques més històriques de Jamaica», Sound One. França o Itàlia també estan presents al 25è aniversari del Reggus.«És un plaer tenir aquest cartell i poder portar aquest tipus d’artistes a Reus», apunta Borràs, que diu que «si no fos pel festival, seria molt difícil de veure’ls» i que «el Reggus resulta també una molt bona manera de fer més accessible el reggae a la gent de la ciutat i del territori». Al cartell també hi ha noms com Payoh Soulrebel, Heartical, Danman, Dennis Capra, Sista Livity o Good Over Evil.Una altra de les novetats d’enguany tindrà lloc un dia abans del festival com a tal, el diumenge 23 de setembre. Es tracta del Petit Reggus, un esdeveniment que oferirà «activitats paral·leles enfocades més directament als nens, un taller de dub –punxar música per pistes– o pintacares», entre altres. Igual que per al Reggus, l’entrada del Petit Reggus també és gratuïta.