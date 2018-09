El CMQ activa el trasllat i implica els Marxants i el Mercat Central

Aquesta setmana s’han iniciat les obres per rehabilitar l’espai de l’antic hospital que acollirà els serveis

Un préstec a 12 anys i tres fases

Els paradistes del Mercat Central van poder assistir ahir a una reunió informativa per exposar-los els detalls del trasllat del CMQ a les instal·lacions de l’antic hospital. Les obres de rehabilitació de l’espai on s’instal·laran serveis que s’estan oferint actualment a l’antiga Clínica Fàbregas, tal com va avançar el Diari Més, ja estan en marxa. La sessió també va servir per explicar el moviment de persones del CMQ, amb una plantilla d’uns 130 professionals i 220 professionals més com a consultors, segons informaven fonts municipals en un comunicat.Amb el trasllat a l’antic hospital, el CMQ ocuparà l’edifici on es feien les consultes externes i s’hi ubicarà l’activitat ambulatòria: dispensaris, les sales d’exploracions complementàries, espais per a les intervencions de cirurgia menor ambulatòria, els equipaments necessaris per a realitzar proves diagnòstiques invasives –colonoscòpies, biòpsies– i també el servei d’urgències.La trobada, que estava convocada per l’Ajuntament, va comptar amb la intervenció de l’alcalde Carles Pellicer, que estava acompanyat de la regidora de Salut, Noemí Llauradó, i la regidora de Projecció de Ciutat i responsable dels Mercats de Reus, Montserrat Caelles. Va tenir lloc a les dependències de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis i va comptar igualment amb l’assistència dels paradistes del Mercat Central i representants de l’Associació de Marxants, que agrupen les parades del mercat ambulant.L’alcalde Carles Pellicer va recordar els paradistes, tal com informava l’Ajuntament en la mateixa nota, que el trasllat del CMQ té un doble objectiu: «d’una banda, millorar notablement les instal·lacions i els serveis que ofereix l’equipament mèdic i, de l’altra, revitalitzar l’entorn del Mercat Central». «Aquest govern tenia clar que calia recuperar l’activitat a l’espai de l’antic hospital per recuperar el dinamisme d’aquesta zona, en ple centre de la ciutat i a tocar de la plaça de les Oques, amb tots els serveis com és el transport públic i l’aparcament municipal que permeten absorbir el volum de pacients que es mouran per la zona d’aquí a pocs mesos», apuntava l’alcalde.Els paradistes, de fet, havien manifestat en els darrers mesos veure amb bons ulls el trasllat perquè esperen que repercuteixi en més trànsit de persones i aquest incrementi les vendes. Anualment, el CMQ realitza al voltant de 5.100 altes d’hospitalització, 2.500 intervencions ambulatòries, 4.400 intervencions quirúrgiques, 25.000 atencions a urgències, 101.000 visites a consultes externes i 98.000 exploracions ambulatòries.Les feines de rehabilitació les va adjudicar Ginsa a principis de juliol a l’empresa Codeco Obres SL per poc més d’1,3 milions d’euros. La intervenció té una durada prevista de 5 mesos. La seva activació representa un rellevant pas previ a l’abandonament de les instal·lacions del carrer Gaudí, en ple litigi judicial amb la propietat de la Clínica Fàbregas després que aquesta notifiqués l’extinció del contracte.L’operació de crèdit pel trasllat del CMQ que va aprovar el ple al juny es traduirà en un pla d’inversió que preveu tres fases. La primera d’elles es correspon amb el trasllat de consultes i oficines, la segona té a veure amb donar lloc a l’espai de planta i la tercera preveu la col·locació dels quiròfans que aniran al Sant Joan. Els imports per a cada una de les tres són 1.243.238 euros, 274.214 euros i 994.244 euros. En la primera, tal com precisava l’Ajuntament en la informació ampliada del ple, es contempla una despesa addicional en equipament que ascendirà als 500.000 euros. El préstec autoritzat amb CaixaBank i l’Institut Català de Finances, per un import d’1.517.452 euros, té un termini d’amortització de 12 anys.