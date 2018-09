La ciutat de Reus pedalarà per la Fundació Noèlia a l'octubre

La segona edició de la Bicicletada Popular Solidària omplirà els carrers del centre

Actualitzada 19/09/2018 a les 19:01

La segona edició de la Bicicletada Popular de Reus se celebrarà el pròxim 14 d’octubre, i els beneficis de les inscripcions aniran destinats de forma íntegra a la Fundació Noèlia. LaFira Centre Comercial es farà càrrec de bona part dels costos d’organització de l’acte, ja que la Bicicletada, formarà part de la campanya Més Fira, en l’apartat dedicat a la salut.La plaça de l’Univers, just davant del centre comercial, serà el punt de sortida i d’arribada de la Bicicletada Popular Solidària, i també serà el punt on els assistents, acompanyants i públic en general, podran gaudir d’altres activitats que s’aniran anunciant durant els dies previs a la celebració. El recorregut de la cursa, que no serà de caràcter competitiu, passarà pels carrers del centre de Reus i tornarà a l’avinguda Sant Jordi, on hi haurà el final de festa.La primera edició d’aquest acte va comptar amb prop de 800 inscrits, i segons Jordi Cervera, regidors d’Esports de l’Ajuntament de Reus, enguany esperen superar aquest xifra i arribar al miler d’inscrits. L’organització de la jornada anirà a càrrec de Reus Esport i Lleure, i a banda de LaFira com a principal patrocinador, la Bicicletada comptarà amb la col·laboració d’altres empreses i entitats locals.Per animar els aficionats al ciclisme a participar-hi, tots els inscrits a la Bicicletada comptaran amb un 20% de descompte en el preu de la inscripció a la Gran Fondo Polar La Mussara, un esdeveniment esportiu de gran interès. Des de l’Ajuntament, també es premiarà l’escola de la ciutat amb més membres inscrits a la Bicicletada.Des de la Fundació Noèlia, una organització que es dedica a donar suport als nens afectats per distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen VI, i als seus familiars. Es tracta d’una malaltia rara, i l’entitat recapta fons per a la investigació d’aquest trastorn.Els 5 euros que costa la inscripció a la Bicicletada, que es podrà fer a partir de l’1 d’octubre a la web de LaFira Centre Comercial, i a partir del 10 d’octubre a les instal·lacions del centre, aniran destinats de forma completa a l’entitat.L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha afirmat en la presentació de l’acte que «la ciutadania de Reus és molt solidària» i que actes com la bicicletada en són la prova.