«Falta de seguretat» i «accés lliure» a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Reus

Membres del cos adrecen als grups municipals un escrit de denúncia que reclama més agents al carrer en lloc de «fer de carters»

Actualitzada 18/09/2018 a les 21:45

«Excés de documentació»

La «manca total de seguretat a la comissaria», «possibles fraus a les oposicions» convocades per ocupar diferents places al cos i «problemàtiques amb el cap interí» centren una carta de denúncia de la Guàrdia Urbana de Reus adreçada als grups municipals, i que també ha rebut el Diari Més, on almenys un sector de la policia local interpel·la directament l’alcalde, Carles Pellicer, per manifestar el malestar en diferents àmbits. L’escrit, enviat per correu ordinari sense remitent, que du a l’encapçalament l’escut amb la imatge corporativa de l’Ajuntament de Reus i el logotip de la Guàrdia Urbana, té el mateix aspecte que un de primer que es va fer circular al maig del 2017. Com en aquella ocasió, fonts municipals precisen que el govern no dóna credibilitat a cap document anònim, i tampoc no es pronuncia al respecte.La carta, de 12 pàgines i que no està firmada, detalla que a la comissaria de Reus «no hi ha mitjans físics instal·lats al perímetre» per «impedir l’accés lliure de qualsevol persona» amb «un objecte perillós, arma blanca o de foc, i no ser detectada», i que «existeix un circuit tancat de càmeres» que «no controlen tots els angles, estan mal enfocades i no estan visualitzades permanentment».«L’accés al pàrquing exterior i l’entrada a la caserna de policia és pràcticament lliure, no hi ha cap tipus de tanca», diu el text, que afegeix que això permet «accedir als transformadors, comptadors de llum exteriors i portes posteriors d’entrada a les instal·lacions». El document també assegura que, a les dependències policials, «no hi ha cap mampara homologada de protecció on els agents cobreixen el servei d’atenció al públic» i que aquests «poden patir agressions d’importància». I recorda el recent episodi de Cornellà, ocorregut aquest agost.Més enllà de la seguretat, la missiva recull la queixa que la Guàrdia Urbana «realitza funcions on genera un excés de documentació a omplir i que cal notificar, lliurar, repartir», com ara «notificacions judicials, informes de comprovació de padrons municipals, informes de protecció a les víctimes», i que aquesta activitat «resta presència policial al carrer» on «com a mínim hauríem de ser 200 pel radi de població que resideix a Reus i no arribem ni a 150». La carta denuncia que el cos dedica molt de temps «a fer de carters».El mateix escrit pregunta «per què» a la Guàrdia Urbana «no es poden tenir les mateixes eines que tenen a la comissaria de Mossos d’Esquadra de Reus? No som policies? No hi tenim dret?» i diu que la policia catalana té «mesures de seguretat a la porta d’accés», «un detector de metalls» i una «mampara homologada de protecció». El document denuncia igualment que «no hi ha protocols d’identificació mínima de les persones que visiten la comissaria de la Guàrdia Urbana». Des del succés a Cornellà, diu, «un agent vigila 24 hores» les dependències i deixa de fer «funcions de carrer o oficines». Pel que fa a les comissaries de proximitat, «el servei el realitza un sol agent, el qual està exposat a un risc molt greu si es produeix qualsevol atac contra la seva integritat».El document qüestiona el sistema de convocatòria de les oposicions, on denuncia «pràctiques arbitràries» alhora que parla de «bases confeccionades a mida per aspirants recomanats». I carrega contra el cap de la policia, del qual diu que és una persona «mal formada i sense mentalitat policial». També pregunta a l’alcalde «qui va ser el responsable» de «lesions a les mans a dos agents» al Mercadal per Sant Pere i demana si «té interessos particulars» a l’edifici de Joan Coromines, que «és privat» i va estar vigilat 24 hores, 6 mesos, quan estava ocupat de manera il·legal. Insta els grups municipals, en darrer terme, a dur el document al ple i preguntar per la situació del cos policial.