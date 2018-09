Els Guardons de la Ciutat reconeixen el compromís de les entitats reusenques

L’acte d’entrega es durà a terme aquest dijous a les 8 del vespre i suposarà el tret de sortida a les festes

Entitats centenàries, una escola, dues confraries, una associació de dones i una ceramista. Aquest és el cartell de l’acte que es durà a terme aquest dijous al vespre al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus: l’entrega dels Guardons de la Ciutat. Com cada any, aquest esdeveniment engega oficialment les festes de Misericòrdia i serveix per distingir la tasca que entitats i particulars realitzen per potenciar i fomentar la vida reusenca.Enguany, les Medalles de la Ciutat s’han atorgat a tres entitats que estan celebrant el seu centenari. Es tracta de Foment Reus Empresarial, l’Orfeó Reusenc i el Club Natació Reus Ploms. Les Mencions d’honor també van a parar cap a entitats que enguany celebren un aniversari amb una xifra rodona, com és el cas de l’Escola Puigcerver, que en fa 50 i de les confraries de Sant Josep i Sant Jaume, que en compleix 75, o de la Mare de Déu de l’Amargura, que celebra els 25 de la seva vinculació amb El Cachirulo i els timbalers de Calanda. Per últim, en l’any del #MeToo i de les reivindicacions feministes, els Guardons fan filla adoptiva a la ceramista Neus Segrià i posen en valor la tasca de l’Associació de Dones Blanca Almendro.Si bé va néixer a Tarragona, la vida de Neus Segrià ha estat 100% reusenca. Aquesta ceramista ja ha viscut altres moments culminants en la vida d’un reusenc, com ser pregonera per Sant Pere l’any 2012. Enguany rep el títol de filla adoptiva com a reconeixement a la seva trajectòria excepcional, la seva recerca constant pel que fa a tècniques i tradicions, la seva dilatada activitat expositiva i la seva dedicació a la docència, així com el reconeixement internacional que ha assolit la seva obra i la seva destacada contribució al món de l’art.Una clara mostra del paper i la importància que l’empresariat, el comerç i la indústria han tingut a Reus, històricament i en l’actualitat. Aquesta és la carta de presentació de Foment Reus Empresarial. Se’l reconeix enguany, coincidint amb el centenari de la seva fundació, amb la Medalla de la Ciutat per la important activitat gremial i la defensa dels interessos dels empresaris i empreses tant de Reus com de la comarca davant les diferents administracions i organitzacions sindicals, polítiques i socials.L’Orfeó Reusenc ha estat des de la seva fundació enguany fa 100 anys, un referent cultural i social de Reus. Aquesta entitat sense ànim de lucre porta un segle totalment dedicada a fomentar la cultura i la llengua catalana. Per aquest motiu, se la distingeix amb la Medalla de la Ciutat com a reconeixement a la seva àmplia trajectòria i també com a reconeixement al foment que sempre ha fet de l’associacionisme cultural i treballant a partir de les relacions intergeneracionals, el voluntariat i la cohesió social.Un segle fomentant l’esport a Reus. El 2018 és un any especial pel Club Natació Reus Ploms, ja que bufa 100 espelmes. L’entitat, que es troba immersa en els actes de celebració, rep un dels màxims reconeixements reusencs: la Medalla de la Ciutat. Se li atorga en reconeixement a la seva trajectòria com a entitat esportiva i associativa, per la consolidació d’un projecte de foment i de pràctica esportiva i per la difusió de l’esport base i de manera especial per celebrar el centenari de la seva constitució com a club.La Setmana Santa és un dels moments tradicionals, religiosos i culturals més destacats que viu la ciutat. I ho és per la devoció dels reusencs i també per la feina que desenvolupen les diferents confraries reusenques. Per això, la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume (Sant Sopar) rep la Menció honorífica Municipal, coincidint amb el 75è aniversari. La menció reconeix la seva activitat i la seva tasca de foment de les tradicions religioses que formen part de celebracions tradicionals tan arrelades com la Setmana Santa reusenca.Donar visibilitat a les dones. Des de fa 25 anys, aquesta és la tasca de l’Associació de Dones Blanca Almendro. Aquesta entitat treballa per complir aquest objectiu, amb una feina constant i treballant en l’àmbit més proper, que en el seu cas és el barri Gaudí. Per això, el Ple va acordar l’entrega la Menció honorífica Municipal, per reconèixer la seva tasca en el món associatiu, i la seva contribució a enaltir i donar visibilitat al paper que les dones tenen en la construcció d’una societat més rica, plural i integradora.Des de fa 25 anys, els tambors de Calanda retronen pels carrers de Reus. I això és possible gràcies a la vinculació que va establir aleshores la Confraria de la Mare de Déu de l’Amargura amb el Centre Aragonès El Cachirulo que es va permetre la participació de la Confraria Nuestro Padre Jesús del Nazareno de Calanda la processó de l’Amargura de Dimarts Sant. Per commemorar el 25è aniversari i pel foment de les tradicions religioses que formen part de celebracions tan arrelades com la Setmana Santa reusenca, se li atorga el guardó.Cinquanta anys formant infants i joves. Enguany, l’Escola Puigcerver està d’aniversari. I és que mig segle no es compleix cada dia. Per aquest motiu, se li entrega la Menció honorífica Municipal en reconeixement a la seva tasca educativa i la seva contribució a la formació de diverses generacions de reusencs i reusenques a partir de valors fonamentals com la convivència, la solidaritat, la responsabilitat, l’esperit crític i el reconeixement en una identitat cultural compartida, que han marcat des dels seus inicis aquesta escola.