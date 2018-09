El Casal Cívic de la Riera Miró cedirà 8 places perquè avis necessitats dinin

Serveis Socials derivarà al menjador persones que no poden procurar-se un àpat calent al dia i altres a qui els és beneficiós sortir de casa i relacionar-se

Actualitzada 18/09/2018 a les 21:05

De l’entorn del centre

El Casal Cívic de la Riera d’Aragó cedirà 8 places de menjador per a persones que no disposen de recursos per procurar-se l’àpat del migdia. El moviment és fruit d’un conveni entre la Generalitat, gestora del centre, i l’Ajuntament de Reus, que hi destinarà per aquest 2018 un total de 4.200 euros. L’any vinent hi ha previst que la suma s’enfili als 16.000. La regidora de Benestar, Montserrat Vilella, explica que aquestes 8 places «no han d’oferir servei a només 8 persones perquè, al llarg de l’any, pot ser que usuaris entrin i en surtin i probablement, en el balanç, en seran més».Els qui gaudiran d’aquestes places seran, en tots els casos, persones d’edat avançada, tenint en compte les característiques del Casal Cívic. La tria es farà, concreta la mateixa Vilella, a través dels Serveis Socials, que analitzaran les diferents necessitats de cada persona. En aquest sentit, la regidora de Benestar precisa que l’acord és fruit «d’una proposta de la Generalitat», que «no ha arribat sense motiu», i recorda que «les persones cada vegada vivim més, ens fem grans, i de recursos com aquests mai no n’hi ha prou i són necessaris». La finalitat de la iniciativa no és únicament proporcionar menjar a persones que no hi podrien accedir d’una manera senzilla per la qüestió econòmica. Hi ha, diu Vilella, almenys dos perfils dels futurs usuaris de les 8 places que cedirà el Casal Cívic de la Riera d’Aragó. Un és el dels avis que «pensem que pot ser convenient que hi vagin per poder tenir un àpat sa i equilibrat al llarg del dia», donat que el Casal només ofereix servei diürn i no dóna sopars. L’altre, precisa la regidora, és el dels casos de «persones que creiem que els resultarà positiu sortir al carrer, estar amb altres usuaris i relacionar-se a un lloc que és concorregut i que els permet sortir de casa».Els usuaris, de qualsevol forma, tal com explicava Vilella al ple d’aquest dilluns, on va quedar aprovada per unanimitat la signatura del conveni, seran molt probablement de l’entorn del Casal Cívic o hi podran arribar fàcilment a través de l’autobús. En la mateixa sessió plenària, i tot i el vot a favor, el grup municipal de la CUP –l’únic que va intervenir sobre aquest punt abans de la votació– havia qualificat la mesura com a important però valorava que «és ridícul que només es tracti de 8 places» i deia que «ens agradaria trobar-nos per parlar d’alguna cosa més que d’engrunes».El Casal Cívic de la Riera d’Aragó està en funcionament durant el dia. Disposa de diferents estances entre les quals hi ha una sala polivalent per activitats i una zona amb una barra i taules, que és on es du terme el servei de menjador. Aquest, amb tot, és obert, de manera que qualsevol persona gran en pot fer ús. Aquestes 8 places seran gratuïtes.