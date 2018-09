Cedeix part d'un sostre d'un edifici deshabitat de quatre plantes a Reus

La Guàrdia Urbana ha precintat el bloc i demà es realitzaran les accions pertinents

Actualitzada 19/09/2018 a les 19:40

Part del sostre d'un edifici deshabitat del carrer Alt del Carme de Reus ha cedit aquesta tarda. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 17.43 hores i han acudit amb una unitat fins al número 43, un edifici de quatre plantes sense habitar. Una biga en mal estat de l'immoble ha caigut aquesta tarda sense provocar ferits ni danys estructurals a la resta de blocs colindants. L'edifici es troba deshabitat i ple de runa al seu interior, segons han informat els Bombers.La Guàrdia Urbana i l'arquitecte municipal s'han desplaçat fins al lloc dels fets per valorar els danys. Com que l'immoble no requeria cap actuació urgent, simplement s'ha precintat l'edifici. Segons fonts oficials, s'ha acordonat el bloc, ja que acudeixen diverses persones sense sostre per passar la nit.L'Ajuntament també s'ha posat en contacte amb el propietari per explicar-li el succés i a partir de demà es realitzaran les accions pertinents.