Una trentena de desallotjats pel perill d'ensorrament a un habitatge del carrer de Sant Magí de Reus

Dilluns a la nit va caure una part d'un fals sostre a un habitatge del primer pis de l'edifici

Actualitzada 18/09/2018 a les 10:38

Les 29 persones que vivien en l'immoble número 35 del carrer de Sant Magí de Reus han estat desallotjades després que ahir a la nit, al voltant de les 23.00 h s'ensorrés part de l'interior d'un habitatge del primer pis.L'Ajuntament s'ha fet càrrec de reallotjar-les temporalment en una pensió de la ciutat, d'acord al protocol d'actuació de la Guàrdia Urbana i la regidoria de Benestar Social.A les 23.00 h, agents de la Guàrdia Urbana i dels Bombers de la Generalitat han intervingut arran d'una trucada alertant de la caiguda d'un fragment del fals sostre de l'habitatge. El forat ha deixat al descobert una biga principal de l'edifici en aparent mal estat. L'arquitecte municipal s'ha personat al lloc i ha determinat el desallotjament de l'immoble. Al llarg d'aquest dimarts es farà una revisió en profunditat de l'edifici per determinar-ne l'estat.29 persones que vivien al bloc de pisos han estat reallotjats per l'Ajuntament en una fonda de la ciutat a l'espera de conèixer si finalment poden retornar a l'edifici o poden trobar altres habitatges on ser reubicats.