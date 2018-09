Una marxa per recordar el sinidicalista Cipriano Martos

El militant obrer va morir el 1973 després de ser torturat per la Guàrdia Civil

Aquest dilluns la ciutat de Reus va viure una marxa popular, convocada pel CDR, per reivindicar la figura de Cipriano Martos, en el 45è aniversari de la seva mort. Amb el lema «Ni oblit, ni perdó», la marxa, que va sortir de la plaça del Mercadal de Reus a les nou de la nit, era una crida a reivindicar les «víctimes del feixisme», segons deia la convocatòria, i a recordar Cipriano Martos, el sindicalista reusenc que va morir l’any 1973, després d’haver estat torturat per la Guàrdia Civil.La marxa, que va ser convocada després de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Reus, ja que alguns membres del CDR, van assistir al ple per donar suport a la moció presentada per la CUP, que proposava declarar Reus com a ciutat «lliure de feixisme i de racisme». La marxa volia reivindicar tots els represaliats i oprimits pel feixisme i per la dictadura franquista.