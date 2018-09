Relleva a Xavier Angelergues en el plenari municipal

Actualitzada 18/09/2018 a les 08:28

Miquel Reverte va prendre ahir dilluns, a l’inici de la sessió plenària de l'Ajuntament de Reus, possessió del càrrec de regidor de la CUP. Reverte relleva Xavier Angelergues, que va anunciar la sortida i va deixar el lloc a principis d’estiu.En l’acte al saló de plens, Reverte va fer el jurament «totalment condicionat», va referir-se a la constitució com a «franquista» i va dir que «treballaré per fer un Reus on no es discrimini ningú».