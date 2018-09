Les topades s'han registrat entre els quilòmetres 11 i 13 i només han produït ferits lleus

Actualitzada 18/09/2018 a les 11:11

L'autovia T-11 que uneix Tarragona i Reus ha protagonitzat diversos accidents de trànsit amb poques hores de diferència i en un tram molt curt, entre els quilòmetres 11 i 13, dins el terme municipal reusenc.Aquest dilluns a la nit, al voltant de les 22.15 h es va produir una sortida de via en què es van veure implicats dos vehicles. Un d'ells va quedar girat sobre la via. Malgrat l'aparatositat, el Servei Català de Trànsit ha indicat que només es van produir 2 ferits lleus.L'altre accident s'ha registrat aquest dimarts al matí, al voltant de les 08.15 h i ha estat per la topada de dos vehicles. En aquest cas, no s'han registrat ferits.