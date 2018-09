Els veïns de Blancafort no volen que el projecte de la T-11 s'eternitzi

Estan disposats a organitzar protestes si les obres no es concreten abans que s’acabi la legislatura

L’Ajuntament hi està treballant

La construcció d’una vorera i un carril bici a la carretera de Cambrils fins a l’altura de la urbanització Blancafort, és una reclamació que els veïns d’aquesta zona exigeixen des de fa uns quants anys.Abans de l’estiu, l’Ajuntament de Reus va anunciar que refaria el projecte, que ja estava pràcticament enllestit, per poder, finalment, tirar endavant les obres. Però des de l’Associació de Veïns de la urbanització Blancafort, presidida per Bartolomé Pluma, demanen saber, realment, en quin estat es troba el projecte, i si realment, serà possible que es dugui a terme dins de la present legislatura, que s’acabava a la primavera, com se’ls va prometre des del consistori reusenc, segons afirma Pluma.Per conèixer l’estat del projecte i quin calendari hauria de seguir aquest, el president de l’AVV de Blancafort va sol·licitar a principis de setembre, una reunió amb representants de l’entitat i de la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, per la qual, encara no han obtingut cap data concreta. Un fet, que preocupa als veïns de la zona, que temen que el projecte se segueixi endarrerint, com ha anat passant en els darrers anys, i el procés s’acabi eternitzant, sense arribar-se a concretar quan podria completar-se.Per aquest motiu, des de l’Associació de Veïns de Blancafort, anuncien que estan disposats a emprendre accions de protesta, si no veuen signes que el projecte hagi d’avançar aviat.Fonts del consistori reusenc informen que el projecte no està aturat i que hi estan treballant. Tot i que asseguren, que en tractar-se d’un projecte conjunt amb la Generalitat, també depenen del govern per tirar la construcció de la vorera i el carril bici endavant.Però des del departament de Territori i Sostenibilitat del govern català, afirmen que, tot i que en l’execució, la construcció de la vorera i el carril bici és un projecte conjunt, ara mateix qui ha d’elaborar una proposta de projecte per poder continuar amb el procés és l’Ajuntament de Reus, i que fins que no la presenti, la Generalitat no pot fer res.Els veïns confien que el consistori complirà els terminis que es va posar, però adverteixen, que si no ho fa, estan disposats a iniciar accions de protesta.