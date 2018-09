El ple de Reus rebutja adquirir el terreny de la Sedera i iniciar un procés participatiu

ERC es desmarca del govern i vota a favor de la proposta de la Plataforma, que no hi vol renunciar i es reunirà aquesta setmana

Actualitzada 18/09/2018 a les 08:23

Fer-se visibles a la ciutat

El vot en contra de PDeCAT, Ara Reus, Cs i PP va tombar ahir la moció redactada per la Plataforma de la Sedera, que la CUP portava al ple i que buscava, en síntesi, que l’Ajuntament es fes amb la titularitat –a través d’una expropiació, una permuta la compra o altres sistemes– del solar de l’antiga passarel·la tèxtil, que gestiona Solvia, i engegués un procés participatiu per determinar a què destinar-lo.ERC, que va presentar al text inicial dues esmenes que van ser acceptades, es va despenjar del govern amb un posicionament favorable. El PSC va dir «sí», va titllar la divisió de vot de «fracàs estrepitós del govern, amb visions diferents en un tema important» i va carregar contra Daniel Rubio (Ara Reus). El PP també havia demanat modificar la moció però la Plataforma ho va rebutjar. El document final plantejava que l’Ajuntament recollís el parer popular sobre el futur del global del passeig de Misericòrdia pel que fa a usos i preservació del seu valor i que l’espai fos objecte de replanificació «amb els instruments urbanístics que correspongui d’acord amb el resultat del procés». La Plataforma havia volgut aclarir, abans que els diferents grups manifestessin la intenció de vot, que la moció no pertanyia a cap partit tot i haver estat vehiculada per la CUP mentre no s’aprova un nou ROM que permeti la intervenció directa als plenaris.En l’argumentació del «no», el regidor d’Urbanisme Marc Arza (PDeCAT) va explicar que «la participació ciutadana no pot dictar la planificació urbanística. No ho fa ni tan sols l’Ajuntament, que ha de rebre l’autorització de la Generalitat». Arza afegia que «és important que qualsevol procés no sigui de barri sinó de ciutat però, sobretot, que no sigui de solar». Al seu torn, el portaveu de Cs, Juan Carlos Sánchez deia que «l’administració no pot interferir, com a mínim sense motiu justificat, en una transacció entre privats» i assegurava que «entre els veïns de la zona, no hi ha unanimitat». Al capdavant d’Ara Reus, Daniel Rubio valorava que «l’expropiació costaria dos milions d’euros que anirien a una empresa de l’Ibex 35» i que en algun supòsit «podríem estar gairebé prevaricant. El portaveu del PP, Sebastià Domènech, va mostrar un escrit «del barri Monestir» on els veïns deien que la Plataforma «no ens representa» i va apuntar que, més enllà de la moció, estava obert al diàleg.La Plataforma de la Sedera no hi renuncia. El seu portaveu, Cristian Muñoz, explicava ahir que el col·lectiu convocarà una assemblea oberta aquesta setmana on explorar noves vies. Valorava, sobre els vots en contra, que «que Ara Reus potser no ha entès del tot la moció, el vot de Cs ens l’esperàvem per la relació amb l’Ibex 35, amb el PP estem contents perquè tot i que hi han votat en contra estan receptius i, pel que fa al PDeCAT, pensem que no pot ser que el regidor d’Urbanisme digui que la ciutadania no pot decidir la planificació». La Plataforma aprofitarà les festes de Misericòrdia i el moviment al passeig per «difondre la iniciativa» i mirar «d’implicar-hi tota la ciutat». La voluntat, ara, és «fer entendre als grups d’una forma millor l’objectiu de la moció» i que, en un altre moment, s’aprovi.