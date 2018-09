Comencen les obres per rehabilitar l'antic hospital i traslladar-hi el CMQ

Els treballs, amb 5 mesos de durada prevista i fins a 1,3 milions d’inversió, s’iniciaran aquesta setmana com un pas previ per deixar la Clínica Fàbregas

Actualitzada 17/09/2018 a les 19:38

Tres fases i un préstec a 12 anys

Demanda per ingressar les DPO

L’Ajuntament posarà en marxa aquesta setmana, segons ha pogut saber al Diari Més, els treballs de rehabilitació de les dependències de les consultes externes de l’antic hospital per traslladar-hi serveis del CMQ que ocupen ara l’antiga Clínica Fàbregas. Les feines les va adjudicar Ginsa a principis de juliol a l’empresa Codeco Obres SL per poc més d’1,3 milions d’euros.La intervenció té una durada prevista de 5 mesos. La seva posada en marxa suposa un rellevant pas previ a l’abandonament de les instal·lacions del carrer Gaudí, en ple litigi judicial amb la propietat de la Clínica Fàbregas després que aquesta notifiqués al 2016 l’extinció del contracte amb el CMQ. El darrer calendari fet públic per consumar el moviment fixava el canvi d’espais al desembre del 2018, però aquest podria no es materialitzarà amb fins almenys principis de l’any vinent, probablement entre abril i maig acreditacions de Salut incloses.La documentació del projecte detalla que l’edifici disposarà de 5 portes d’accés i comptarà amb una àrea de consultes externes per a l’atenció ambulatòria que acollirà sales d’espera i consultoris multifuncionals. També una àrea d’atenció d’urgències, amb accés pel carrer del Vapor Nou, capacitat per prop de 300 persones al dia, diferents boxes i espais per a urgències generals i pediàtriques. L’àrea de diagnòstic per la imatge disposarà de sala de radiografies, un arc quirúrgic, una sala de mamografies, una per a ecografies i raigs x. Finalment, hi haurà un gabinet d’exploracions invasives i complementàries amb sales d’endoscòpies, d’ecocardiografia i de cirurgia menor, entre altres. Magatzems, vestidors, sales de descans per al personal i una cambra mortuòria completaran el gruix de la renovació de l’edifici de consultes externes de l’antic.L’operació de crèdit pel trasllat del CMQ que va aprovar el ple al juny es traduirà en un pla d’inversió per posar en marxa l’activitat a la nova ubicació que preveu tres fases. La primera d’elles es correspon amb el trasllat de consultes i oficines, la segona té a veure amb donar lloc a l’espai de planta i la tercera preveu la instal·lació de quiròfans que aniran al Sant Joan.Els imports per a cada una de les tres fases són 1.243.238 euros, 274.214 euros i 994.244 euros. En la primera d’elles, tal com precisava l’Ajuntament en la informació ampliada del mateix ple, es contempla una despesa addicional en equipament que ascendirà als 500.000 euros. El préstec autoritzat amb CaixaBank i l’Institut Català de Finances, per un import total d’1.517.452 euros, té un termini d’amortització de 12 anys. El CMQ té 130 professionals i uns 200 consultors. Anualment realitza 5.000 altes hospitalàries, prop de 4.400 operacions quirúrgiques, 1.300 d’ambulatòries, atén 24.000 urgències, 85.000 visites a consultes externes i fins a 98.000 exploracions.El Comitè d’Empresa del CMQ està enllestint la demanda que presentarà abans d’octubre contra el centre per reclamar el cobrament de les DPO de l’exercici 2017, tal com explica el president del Comitè, Eduard Mejías. Les quantitats van quedar travades per la partida pel trasllat, aplicada als comptes i que va desembocar en un dèficit de 181.533 euros. Els treballadors han vist l’espai de l’antic hospital abans de l’inici de les obres, però les comissions de trasllat no s’han activat encara i «no sabem com es farà el trasllat i quantes localitzacions es mantindran alhora» ni «si serem empresa municipal o no».