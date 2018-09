Uns 400 nens reinventen el Seguici a la Trobada d'Elements Fets per Tu

Els petits llueixen bèsties, balls i gegants elaborats a casa en una cercavila enguany un pèl més llarga

Actualitzada 16/09/2018 a les 22:20

Il·lusió de ser #FandelSeguici

Un particular Lleó a punt per presentar la seva rèplica petita, un Carrasclet multiplicat i algunes cercoletes que enfilaven el carrer Major ben alegres. Però també el Gegant Indi i una Àliga molt lluent. I el Basilisc i el Bou de Reus, i més d’un diable preparat per l’encesa. Tots ells van citar-se ahir a la tarda al Mercadal per configurar, sobre la marxa, un Seguici alternatiu i sorgit de la imaginació i la feina dels més petits de casa.Elaborats amb cartró, tela, caixes reutilitzades o esculpits en paper, la Trobada d’Elements Fets Per Tu va citar balls, gegants i bèsties en la seva cinquena edició: prop de 400 nens van lluir les seves creacions en una cita que aquest 2018 ha celebrat la cinquena edició i que continua guanyant adeptes. Abans de ballar, amb tot, els menuts van poder menjar un tall de coca que, segur, els va donar forces per enfilar el recorregut de la cercavila, aquest cop un pèl més llarg que l’any passat.Fins poder lluir els seus elements, setmanes de feina hauran ocupat els infants i les seves famílies per traslladar a la realitat, amb les seves pròpies mans, allò de què tant gaudeixen durant la Festa Major, que ja escalfa motors. Amb l’etiqueta #FandelSeguici, tots els participants d’aquesta curiosa cercavila que organitzen l’Ajuntament i Canal Reus TV, van poder pujar ahir les fotografies dels moments més especials i divertits d’aquest certamen, i mostrar-los al món. La cercavila va comptar amb una banda sonora especial per a l’ocasió, de la mà d’Aula de Sons i d’un conjunt de músics del col·legi Turó que han fet ballar de valent aquest Seguici tan peculiar.