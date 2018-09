Un veí de Vinyols i un altre de la Selva provoquen accidents quan conduïen beguts per Reus

Durant el cap de setmana la Guàrdia Urbana ha obert diligències penals a quatre conductors per positiu d’alcoholèmia

Agents de la Guàrdia Urbana han instruït aquest cap de setmana diligències judicials contra quatre conductors per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques a la ciutat de Reus.El dissabte, a les 20:55 h a l'avinguda de Riudoms, agents de la Guàrdia Urbana van obrir diligències judicials al conductor d'una Volkswagen Caddy, un veí de Vinyols i els Arcs de 28 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol (0,68mg/l). El conductor va col·lidir amb un turisme Hyundai Coupe, conduït per un veí del Pla de Santa Maria de 23 anys. Els dos conductors van resultar il·lesos.El diumenge 16 de setembre a les 7:59 h, a l'avinguda de General Moragues es va produir un accident de trànsit sense ferits amb danys a dos fanals i la vorera.En l'accident estava implicat un turisme Honda CRV, conduït per un veí de la Selva del Camp de 26 anys, que va donar un resultat positiu a la prova d'alcoholèmia de 0,60 mg/l. d'alcohol en aire espirat.Hores abans, a les 3:45 h, de la matinada els Mossos d'Esquadra van sol·licitar una dotació de Guàrdia Urbana a l'avinguda Països Catalans per una possible alcoholèmia positiva. Es van obrir diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit al conductor d'un turisme Volkswagen Golf, un veí de Reus de 31 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol (0,83mg/l).El mateix diumenge, a les 4:55 h, també a instàncies dels Mossos d'Esquadra, agents de la Guàrdia Urbana van practicar al passeig Prim la prova de detecció alcohòlica al conductor d'un turisme Volkswagen Golf, veí de la Canonja de 21 anys. Els agents d'aquesta van obrir diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol (0,72mg/l).