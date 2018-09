UGT denuncia que la torre de control funciona un cop més sense tècnic

Enaire sosté que a Reus hi ha suficient plantilla

Actualitzada 16/09/2018 a les 22:24

El sindicat UGT va tornar a denunciar ahir un nou torn sense tècnic de sistemes de navegació aèria a la torre de control de l’Aeroport. La situació s’ha donat recentment altres vegades a Reus. Amb tot, i tal com va avançar el Diari Més, el gestor de la torre, Enaire, assegura que la plantilla a les instal·lacions de la capital del Baix Camp «està correctament dimensionada». Precisa, també, que disposa de «procediments de gestió de recursos humans» per tal de «procurar la presència continuada dels tècnics a les dependències des de les quals els sistemes proveeixen els seus serveis». En la resposta a una pregunta formulada al Congrés pel grup del PSC, arran de l’episodi del 26 d’abril on la torre va operar sense tècnic, el govern de l’Estat reconeix la situació però detalla que «quan no és possible disposar de la presència local dels tècnics assignats, per coincidència simultània de diferents esdeveniments als treballadors de la plantilla, tal com va ocórrer a l’Aeroport de Reus el 26 d’abril, Enaire disposa de procediments operatius específics per a aquesta finalitat i el servei es garanteix mitjançant supervisió remota, equips redundants i protocols d’actuació alternatius en cas d’incidències tècniques». UGT ha alertat reiteradament de «manca de seguretat» a la torre i havia apuntat que aquesta va operar sense tècnic de navegació a Reus almenys el 26 d’abril, el 17 de juny, i el 3 i el 25 de juliol, supervisada de vegades des de Barcelona. El problema, detallen des del mateix sindicat, és que «a l’estiu, la plantilla és tan curta que no es pot cobrir la més mínima eventualitat, tot i que es conegui amb una setmana d’antelació». A UGT lamenten la situació i la consideren «impensable a altres aeroports de la xarxa» perquè «només passa a alguns on limiten el personal però hi ha molt de trànsit».