Polèmica a l'Escola Marià Fortuny per demanar un traductor als pares

Alguns grups usen la petició, «referida a famílies magrebines», per dir que el centre aparta el castellà

Actualitzada 16/09/2018 a les 20:44

Un projecte potent i poc conegut

L’Escola Marià Fortuny va emetre ahir un comunicat per aclarir que «no és veritat que no s’atengui les famílies en castellà» després que l’Assemblea per una Escola Bilingüe i altres plataformes difonguessin, a les xarxes socials, algunes pàgines de la guia que el centre lliura a les famílies a l’inici de curs i on es demanava els pares que «si no parleu o enteneu el català cal que assistiu a l’entrevista –amb els mestres, quan en volen mantenir una– acompanyats d’una persona que pugui traduir». «Si no coneixeu cap persona que us pugui fer de traductor/a informeu el/la tutor/a», afegia la guia. Al comunicat, signat per la direcció, la Marià Fortuny precisava a través del seu compte a Twitter que, amb aquesta recomanació, el que volia l’escola era fer referència als «pares d’origen magrebí que no parlen català ni castellà» i concretava que «el 90% de les reunions amb tutors es fa en castellà» ja que la presència d’aquest col·lectiu es correspon «amb la majoria de pares de l’escola» i també perquè «hi ha famílies castellanoparlants que així ho prefereixen».«Fa tres anys que es va optar per afegir aquesta frase degut a l’alt nombre de pares o mares que venien a les entrevistes i no parlaven cap dels dos idiomes oficials», explicaven des del col·legi, on apuntaven que «òbviament hi ha una errada i la direcció l’esmenarà avui mateix, quedant el redactat de la següent manera: Si no enteneu o parleu el català o el castellà, cal que ho notifiqueu al tutor». El comunicat, de tres punts i fet públic 24 hores després que la informació sobre la guia comencés a circular, recollia que «l’escola demana disculpes a tota la gent que s’hagi pogut sentir ofesa per la frase». I concloïa, «amb molt de respecte», que «sempre hem atès a les famílies en l’idioma que s’han sentit més còmodes, ja que l’interès de l’escola sempre és el d’entendre’s el millor amb tothom per treballar junts en la millora del futur dels alumnes».El redactat de la guia i les seves pàgines han aixecat reaccions de tot tipus, igualment a través de les xarxes. Queixes, indignació, invitacions a fer arribar correus de denúncia a l’escola i al Defensor del Poble i també missatges en defensa del projecte del centre i de la feina que realitza a l’alumnat van quedar vinculades al perfil de l’Escola Marià Fortuny, que va enllaçar diferents usuaris en el seu comunicat per frenar l’enrenou que estaven generant algunes de les interpretacions públiques del text.Al seu compte a Twitter, i referint-se a aquest cas, Albert Rivera apuntava que «el nacionalisme porta dècades treballant amb la complicitat dels governs PPSOE per expulsar de l’espai públic l’ús de la llengua oficial de l’Estat i majoritària entre catalans. Quan governem garantirem els drets de tots en tota Espanya». I Toni Cantó deia que «a aquest col·legi de Reus, si un pare vol reunir-se amb els professors i no sap català, ha d’acudir amb un intèrpret. Amb un intèrpret. A Reus».La Marià Fortuny havia esdevingut el centre escollit per l’Ajuntament per dur-hi a terme aquest curs 2018-2019 l’escenificació de la tornada a les aules. En la seva intervenció, la directora, Núria Sabaté, havia destacat el «projecte impressionant del centre» i el valor de l’equip docent. I parlava de l’escola com «la gran desconeguda» al barri on s’ubica, tot i l’«excel·lent» feina.