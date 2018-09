El Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal recaurà enguany en el major Josep Lluís Trapero

El premi, dotat amb 8.000 euros, es lliurarà el pròxim 6 d'octubre a Reus

El 34è Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal, que es lliurarà el pròxim divendres 6 d'octubre al Centre de Lectura de Reus serà entregat enguany al major Josep Lluís Trapero, màxim responsable dels Mossos d'Esquadra fins a l'aplicació del 155 de la Constitució a Catalunya.Trapero va ser una de les figures públiques més rellevants de la gestió dels atemptats que l'agost de 2017 es van patir a Barcelona i Cambrils i també va ser una figura determinant en el desenvolupament del procés sobiranista que va dur al referèndum de l'1 d'Octubre.Actualment es troba apartat de tasques de responsabilitat al cos policial i està sent processat per l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició i organització criminal. En el cas del Memorial per la Pau, la selecció dels guardonats es realitza a través de la presentació oberta i popular de candidatures.El Memorial per la Pau se li atorga a Trapero, «per la seva actuació exemplar intel·ligent i pacificadora que el 20 de setembre i dies successius, va evitar una situació que podria haver tingut greus consrqüències pels ciutadans de Catalunya», segons els responsables de la concessió.La designació final del guardonat la realitza el Consell de l'Associació Josep Vidal i Llecha, conjuntament amb un Comitè de Concessió. L'any passat el guardó va correspondre, 'ex aequo', per a Arxivers sense Fronteres i la Campanya Banca Armada.