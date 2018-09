La reforma d'urgències del CAP Sant Pere «afecta la seguretat dels pacients»

USITAC denuncia que dur el lavabo i la sala del personal al soterrani augmenta el temps de reacció

Actualitzada 16/09/2018 a les 22:31

Carta al Departament

Que les obres de la segona fase de l’ampliació de les urgències del CAP Sant Pere no traslladin al soterrani ni els lavabos ni la sala d’office dels treballadors. És la reclamació que fa USITAC després d’haver recollit, explica el sindicat, la inquietud dels empleats del centre amb qui els seus membres han mantingut converses.El secretari general d’USITAC, Josep Tutusaus, explica que la remodelació suposarà «canvis positius» a les dependències del centre però lamenta que implicarà, també, pèrdues pel que fa la «seguretat dels pacients». I demana que aquestes dues estances continuïn a la zona de les urgències, tal com es troben en aquest moment.La petició no és nova. L’havia fet el mateix sindicat a l’espera de l’inici dels treballs d’aquesta segona fase, els quals van adjudicar-se el passat 23 d’agost per 98.534 euros a Comsa Service Facility Management en un procediment negociat i arran que la licitació impulsada inicialment finalitzés deserta. Ara, però, «i abans que les obres es posin de ple en marxa, demanem que es canviïn els plànols com s’ha fet altres cops» al mateix edifici, i «que els lavabos i la sala es mantinguin tal com els volen els treballadors».Traslladar aquests dos punts al soterrani, on ja es troben els vestidors, «implicarà que el personal hagi d’estar baixant i pujant», diu Tutusaus, que explica que «si hi ha una situació on la rapidesa és important, si cal avisar un metge perquè alguna cosa es complica, la distància a recórrer serà llarga i la reacció serà molt més lenta que si el mateix metge pogués disposar d’un lavabo on està». És per això, diu el secretari d’USITAC, que «la qüestió és important i, més enllà dels treballadors, afecta la seguretat dels pacients».El sindicat valora que «amb l’ampliació d’urgències, la feina també augmentarà» i, més enllà de preguntar-se «com es podrà assumir més feina amb la mateixa plantilla», critica que «no té lògica ara fer que els empleats hagin d’estar desplaçant-se» en lloc de posar a la seva disposició «unes condicions laborals dignes».USITAC va registrar la setmana passada una carta adreçada a la cap de l’Oficina de la Secretaria de la consellera de Salut, Tània Fontanet, en la qual detallen les peticions, recollides a través de converses amb els treballadors, en relació a les obres d’ampliació de les urgències del CAP Sant Pere.