L'avís dels veïns permet evitar l'ocupació il·legal d'un immoble al barri de la Pastoreta de Reus

Dues patrulles de la Guàrdia Urbana van identificar dimecres a cinc persones que intentaven canviar els panys d'un pis al carrer de la Costa Daurada

13/09/2018 a les 14:03

Dues patrulles de la Guàrdia Urbana van evitar aquest dimecres, 12 de setembre l'ocupació il·legal d'un immoble situat al número 5 del carrer de la Costa Daurada, al barri de la Pastoreta. L’actuació es va fer a les 22:41h i va ser possible gràcies a l’avís d’uns veïns.Quan els agents van arribar al lloc denunciat es van trobar dos panys trencats i un a mig instal·lar. Els guàrdies van identificar a cinc persones —dues d'elles menors d'edat— com a presumptes ocupants il·legals.La Guàrdia Urbana ha instruït diligències judicials per un delicte d’usurpació amb danys. Els agents van senyalitzar l’immoble amb cinta policial adhesiva per evitar ocupacions, a l’espera de què la propietat de l’habitatge adopti les mesures de tancament adients.