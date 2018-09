L'Ajuntament anirà al TSJC per evitar expropiar el número 9 del Vapor Vell

El ple votarà comparèixer en el darrer recurs dels propietaris, que volen que Urbanisme adquireixi ja l’edifici afectat pel projecte del Carme des del 2005

Residència habitual i un negoci

El ple de l’Ajuntament votarà dilluns comparèixer al recurs de revisió que han presentat, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els propietaris del número 9 del carrer del Vapor Vell. El recurs és contra la sentència del jutjat contenciós-administratiu 2 de Tarragona, emesa l’1 de març d’aquest 2018, que tomba la petició dels propietaris perquè Urbanisme els expropiï l’edifici, afectat pel projecte d’intervenció integral al barri del Carme. El punt és la ratificació d’un decret d’alcaldia del 20 de juliol que ja va acordar comparèixer.El cas es remunta al 2005, quan estava previst que entrés en vigor una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que convertiria la zona on s’aixeca l’immoble en la plaça del Vapor Vell. La casa va arribar a taxar-se. La darrera resolució dóna la raó a l’Ajuntament per una qüestió vinculada a la tramitació que han fet els propietaris i en base a un informe dels serveis tècnics municipals d’arquitectura que, tal com reflecteix el document, diu que l’edifici «pot ser utilitzat». La sol·licitud d’expropiació va passar pel ple al 2016, però va ser rebutjada. Allò va donar lloc al recurs al contenciós-administratiu i arriba ara al TSJC.Materialitzar la plaça del Vapor Vell implicava expropiar els immobles a l’espai on aquesta havia d’ubicar-se. Transcorreguts tres anys sobre el termini en què la reforma hauria d’estar completada i sense que hagués començat, els propietaris van demanar que es fes efectiva l’expropiació de la casa. L’Ajuntament, però, es nega a executar-la en aquest moment, tal com s’explicava en el ple del març del 2017, per «manca de recursos» i, tot i que ho farà «quan hi hagi disponibilitat» s’agafa a un dels articles que regula les expropiacions i que permet no aplicar les sol·licituds a «terrenys on hi hagi construccions o instal·lacions en ús o susceptibles de ser utilitzades».Al recurs que el contenciós-administratiu ha desestimat, els propietaris del 9 del carrer del Vapor Vell argumentaven que, en els plans per al barri del Carme, l’«Administració no va tenir en compte l’afectació per part de l’expropiació de l’habitatge», el qual era «la casa habitual» i que tenia «un local de negoci on el recorrent exercia la seva feina de tapisser amb què s’obtenia el sustent de la família». També que «l’afectació del local» va «provocar el tancament del negoci familiar, així com diversos problemes de salut» als propietaris. Apunten que «l’Ajuntament va acceptar al 2005 de la Generalitat el finançament necessari per la realització de la totalitat del projecte de remodelació del barri del Carme, el qual incloïa l’expropiació de l’immoble» i que és «sorprenent que l’Ajuntament digui que no hi ha consignació pressupostària per l’adquisició de l’immoble, quan ha procedit a ocupar i pagar les indemnitzacions de dos dels tres immobles afectats» pel dibuix de la plaça del Vapor Vell.