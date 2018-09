Dispositiu de la Guàrdia Urbana de Reus per tallar connexions il·legals de llum

Els agents han donat suport als operaris de la companyia elèctrica per actuar en habitatges ocupats als carrers Sant Francesc i Sant Miquel

Actualitzada 14/09/2018 a les 12:49

La Guàrdia Urbana de Reus ha desplegat un dispositiu, aquest divendres 14 de setembre, per donar suport als operaris de la companyia elèctrica per tallar connexions il·legals de llum en habitatges ocupats. L’actuació s’ha fet en diversos habitatges dels carrers Sant Francesc i Sant Miquel i hi ha participat tres patrulles de la Unitat de Seguretat.El dispositiu s’ha iniciat a les 9:00h al carrer de Sant Francesc, on els operaris de la companyia elèctrica han tallat les connexions il·legals al fluid elèctric a les tres plantes ocupades il·legalment d’un immoble. Posteriorment, s’ha desplaçat al carrer de Sant Miquel, on s’han tallat les connexions de cinc habitatges ocupats de manera il·legal de l’immoble. Els agents també han fet l’acompanyament dels operaris de la companyia elèctrica per tallar una connexió il·legal a la xarxa d’un habitatge particular de la plaça de Sant Francesc.Els agents han obert diligències judicials per la via penal per les connexions delictives a les xarxes. Els agents han requisat el material elèctric utilitzat per fer les connexions il·legals, i el posaran a disposició judicial.L’operatiu s’ha tancat sense incidents.