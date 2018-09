Sancionen dues empreses a Reus per vulneració de drets lingüístics

L’Agència del Consum va obrir els expedients, al 2017, per no garantir l’atenció en la llengua escollida

Uns 150 euros cada multa

L’Agència Catalana del Consum va imposar, l’any 2017, dues sancions a empreses amb activitat a Reus relacionades amb infraccions per vulneració dels drets lingüístics. En detall, les infraccions tenen a veure, tal com precisa el govern català en la resposta a una pregunta parlamentària del grup de Ciutadans, amb l’article 331-6 del Codi de Consum de Catalunya. La norma tipifica com a infracció aquesta vulneració. I, entre els drets lingüístics, recull que «les persones consumidores, en les relacions de consum, tenen dret, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin».El Codi de Consum de Catalunya preveu que els clients tenen dret «a rebre en català» diferents informacions vinculades a la seva condició com ara «les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin». També «les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb les característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat».Sobre «els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d’algun d’aquests contractes», els consumidors tenen el mateix dret.En concret, les dues sancions a Reus van ser, segons precisa la mateixa resposta, de 150 euros cadascuna. Són les úniques que es van imposar a la demarcació al 2017, a més d’una de tercera a Cambrils. A Catalunya, al mateix any, l’Agència Catalana del Consum en va tramitar 57. Al 2016, n’hi va haver una altra a Tarragona i, al 2015, una a Salou. Torredembarra en va registrar una al 2014 i Tarragona, una altra. En total, i des del 2013, a la província s’han engegat 7 procediments sancionadors. En el global del territori, i en aquest mateix període, han estat 292.La xifra recaptada a través de multes que van imposar-se per vulneració de drets lingüístics en els últims cinc anys ascendeix a 241.000 euros. L’any que va deixar una xifra superior va ser el 2016, amb 78.000 euros ingressats per sancions d’aquest tipus.