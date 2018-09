Miquel Benabarre, nou president de la Fundació Privada Reddis

Valero Camps finalitza el seu mandat, després de 8 anys al capdavant de la institució

Actualitzada 13/09/2018 a les 16:30

Miquel Benabarre es posa al capdavant de la Fundació Privada Reddis per rellevar, al fins ara president, Valero Camps. Després de 8 anys, finalitza el seu mandat tal i commarquen els estatuts de l’entitat i, per aquest motiu, el patronat de la institució ha decidit nomenar a Benabarre.Benabarre, que era el secretari de la institució, agafa les regnes de la Fundació Reddis després que aquesta hagi celebrat els 25 anys de la seva constitució, en un moment clau per a la ciutat. La Fundació manté els valors pels quals va ser creada: estar al servei de Reus i el Baix Camp col·laborant en la promoció i execució de tot tipus d’accions o programes de caràcter educatiu, social o cultural i donar una petita empremta a totes aquelles entitats que, des de diversos àmbits, treballen per millorar la qualitat de vida de la societat.