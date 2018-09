L'Associació de Concerts de Reus presenta la nova programació musical

La primera cita serà al Teatre Fortuny, el 14 d'octubre, amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona

L’Associació de Concerts de Reus ha presentat aquest dijous la seva programació per la temporada 2018-2019 l'any en què Reus commemora la Ciutat de la Música 2018. Sota la direcció artística de Marc Moncusí, la programació preveu concerts al Teatre Fortuny, al Círcol de Reus i també a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, amb una combinació d’intèrprets vinculats a la ciutat de Reus i la seva zona d’influència i la presència de conjunts i artistes de gran rellevància en el panorama internacional.La programació s’inicia el 14 d’octubre al Teatre Fortuny, amb l'actuació de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida per Carlos Checa, un concert en coproducció amb la regidoria de Cultura i en el marc del cicle «Vermusic». El concert de cloenda de la temporada es portarà a terme el 17 de maig, també al Teatre Fortuny, i el protagonitzarà l'orquestra resident de l'Associació de Concerts, la Camerta XXI, dirigida per Miguel Romea, i amb Miquel Ortega al piano.La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, ha manifestat que «sens dubte una programació d'aquestes característiques i repartida en dos espais singulars i de gran valor patrimonial, com el Círcol i el Teatre Fortuny, ens ajuden a demostrar el gran pes cultural que té la ciutat de Reus, referent per tota la comarca, la demarcació i el país».De la programació en destaquen, per un costat els dos concerts inclosos al cicle Vermusic que seran, a banda del que donarà inici a la nova programació, el que protagonitzarà Chicuelo el dia 1 de desembre.També en destaca el concert que s'ha organitzat per al dia 1 de maig, a favor de la Societat Sant Vicenç de Paül i de Càrites Reus, amb la Reus Big Band, Fito Luri, la Canya d'Or i Angie Rodríguez.Finalment, remarcar que l'Orquestra de l'Associació de Concerts de Reus-Camerata XXI farà tres actuacions aquesta temporada. La primera el 23 de novembre, dirigida per Ahmed El-Saedi, i amb la soprano Renata Vari; la segona de les actuacions tindrà lloc el 29 de març, amb Jesús Medina, com a director, i finalment el 17 de maig, amb el concert extraordinari que tancarà la programació d'enguany de l'Associació de Concerts.