Els passos de vianants a Països Catalans estaran il·luminats

L’Ajuntament ha posat en marxa una altra de les propostes que van resultar escollides en la primera edició dels Pressupostos Participatius, la il·luminació dels passos de vianants de l’avinguda dels Països Catalans. El projecte d’obra, inicialment aprovat per decret d’alcaldia el passat 23 d’agost, es troba ara en fase d’exposició pública. Si no rep al·legacions, quedarà definitivament aprovat. L’actuació contempla la il·luminació de tots els passos de vianants situats a aquesta via. En cas de romanent, i segons criteri tècnic, s’il·luminarien també altres passos de vianants, segons es va anunciar al seu moment. La proposta, que va rebre 542 vots, suposarà la inversió d’uns 48.000 euros. A mitjans del passat mes de juliol, va quedar inaugurada la primera intervenció vinculada als Pressupostos, un espai de joc obert al Centre Cívic Ponent adreçat a nens de fins a cinc anys i amb capacitat per a 12 persones, que incorpora joguines de diferents tipus per «experimentar, aprendre i relacionar-se». I després de l’estiu s’estrenaran també els nous desfibril·ladors a la xarxa de centres cívics.Els veïns que hagin fet 14 anys abans d’aquest 1 de setembre i que estiguin empadronats al municipi podran presentar propostes i, també, votar als Pressupostos Participatius 2019, els segons que es posen en marxa a Reus i que corresponen al proper exercici. La dotació dels Pressupostos es manté i serà de 750.000 euros. La formulació de projectes començarà el 26 de setembre i acabarà el 23 d’octubre. Les altres novetats als Pressupostos Participatius 2019 tenen a veure amb la superació de l’escletxa digital i la proximitat, i implicaran la posada en marxa de tallers. Perquè tothom que vulgui pugui participar, tingui accés o no a internet, s’admetran propostes en suport paper, dipositant-les en una urna