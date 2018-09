Els Amics del Ferrocarril estrenen un nou trenet per les festes de Misericòrdia

Els vagons del nou comboi, que inauguraran el diumenge 23 de setembre, estan fets a mà per Salvador Llauradó, membre de l’associació

Actualitzada 13/09/2018 a les 09:48

El tren de la «Cori»

Vagons fets a mà

El pròxim 23 de setembre al migdia, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus inauguraran un nou trenet, que passarà a formar part de la flota que els diumenges circulen per les vies del parc que hi ha al costat del Santuari de Misericòrdia, i on poden pujar els infants per passejar.El nou trenet, que està inspirat en els trens de la Companyia de Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i Alacant, tindrà una locomotora anomenada «Cori», en honor a la patrona de la ciutat, ja que ha estat apadrinada pel Grup Cultural de Misericòrdies de Reus. Per aquest motiu, seran algunes representants d’aquest grup, que en acabar l’ofrena a la Mare de Déu, pels volts de les dotze del migdia, faran els honors d’inaugurar el nou trenet.La locomotora del nou comboi ha estat encarregada a una empresa de Pamplona que elabora reproduccions de ferrocarrils per circuits turístics de diversos llocs d’Europa, com Anglaterra o Alemanya, i és una rèplica de les màquines tipus 020, de via estreta anglesa.Els quatre vagons que integraran el nou trenet són de fusta i tenen tota mena de detalls per reproduir els vagons tipus «Costa», similars als que integraven els ferrocarrils de la companyia de Madrid a Alacant i Saragossa. Aquestes peces, que són totalment artesanes, han estat elaborades per Salvador Llauradó, del taller Salvadó Electromecànica. Segons el mateix Salvador, que és membre de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus, ha estat uns cinc o sis mesos treballant en aquest projecte. El resultat de la seva feina, són quatre vagons d’estil antic, que recorden als trens de vapor clàssics, plens de detalls, on es pot distingir, fins i tot, la porta del lavabo del tren.Així doncs, a partir del 23 de setembre, els diumenges, les persones que s’apropin fins al Parc del Trenet, podran veure i pujar al nou comboi, liderat per la «Cori», que conduirà els més petits per una ruta per les vies del parc.